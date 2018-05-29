Спасение для обреченных. Новый закон о донорстве органов

29.05.2018 12:13

Медицинская реформа в Украине набирает обороты: 17 мая Верховная Рада приняла новый закон о трансплантации. Документ легализовал пересадку органов от неродственных доноров и дал право человеку еще при жизни «завещать» свое тело для донорства. Что ждет пациентов и врачей, разбирались эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

В очереди за жизнью

По данным Минздрава, в Украине ежегодно проводится 100-140 операций по пересадке органов, львиная доля которых приходится на трансплантацию почек. По подсчетам медиков, это 4% от потребности, так как в новой почке ежегодно нуждается 2500 пациентов. Главная преграда – в запрете брать биологический материал у неродственного донора.

«Сегодня в развитых странах трансплантация органов является стандартом лечения при многих заболеваниях почек, сердца, печени, легких, кишечника и т.д. Например, в 2016 году в США было проведено 33611 органных трансплантаций, тогда как в Украине – только 126, из них 119 – трансплантации почки, 5 трансплантаций печени и 1 – легких», – такие цифры называет заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

Ситуация с пересадкой сердца в нашей стране еще сложнее: первую такую ​​операцию в Украине провели в 2001 году, и с тех пор их было сделано менее 10. А два года назад столичные врачи вживили пациенту механическое сердце, чтобы пациент мог дожить до полноценной пересадки. Если бы не пробелы в законодательстве, он мог бы получить сердце умершего человека. Но посмертное донорство в Украине почти не проводится, поскольку быстро получить согласие на изъятие органов у родственников погибшего крайне трудно.

«На данный момент действует закон «О трансплантации» 1999 года, который предусматривает презумпцию несогласия. То есть сегодня украинец не может сделать какие-либо распоряжения касательно своих органов при жизни. Нет такого механизма. Наши родные должны после нашей смерти давать какие-то указания», – объясняет генеральный директор Института сердца, заслуженный врач Украины Борис Тодуров.

Поэтому шанс на новую жизнь в Украине получает ограниченное количество тяжелобольных пациентов. Еще несколько сотен украинцев ежегодно отправляются в иностранные клиники за счет бюджета в рамках государственной программы «Лечение граждан Украины за рубежом». В 2017 году власти выделили на нее рекордную сумму – 628,3 млн грн. За эти средства было пролечено 226 человек, 217 из которых, наконец-то, получили долгожданные органы. Это максимальное количество людей за все время существования программы, впрочем, по сравнению с потребностью – капля в море. Другие больные вынуждены самостоятельно собирать сотни тысяч долларов на лечение за границей или надеяться на волонтеров и благотворительные организации.

«Значительная часть украинского народа просто лишена права на получение качественных медицинских услуг из-за того, что была законсервирована абсолютно неэффективна советская система. Ситуация в сфере здравоохранения не может оставаться такой, как прежде. И решительными шагами мы эту ситуацию изменим», – убежден Президент Украины Петр Порошенко.

Один спасет восьмерых

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки призван новый закон о трансплантации, который Верховная Рада приняла после трех лет общественных обсуждений и рассмотрений в комитетах. Если раньше донором мог быть только родственник, то с 1 января 2019 года разрешается проводить трансплантацию от неродственного донора. Им может стать человек из семьи другого пациента, который также ждет операции и нуждается в новом органе. Это так называемое «перекрестное донорство». В Европе, например, в Нидерландах, такая практика очень распространена. Сейчас ее планируют внедрить в Беларуси, куда уже не первый год ездят украинцы за пересадками.

«Например, в двух семьях есть реципиенты, которым группы крови доноров из своих семей не подходят, а группы крови доноров из другой семьи подходит. В этом случае они могут обменяться донорами, – объясняет эксперт по медицинскому праву, юрист Алла Пустовит. – Потенциальные возможности родственного донорства крайне ограничены. Поэтому необходимо развивать и расширять возможности именно перекрестного донорства».

Его правила и порядок вскоре утвердит Кабинет министров. А чтобы избежать злоупотреблений, украинские законодатели прописали перечень тех, кто не может выступить в этой роли. К ним относятся беременные женщины, заключенные, нелегальные мигранты или лица без гражданства, люди с тяжелыми психическими расстройствами, а также те, кто ранее уже отдал орган или его часть.

Также закон усовершенствовал механизм забора биологических материалов у умерших граждан. Теперь это возможно при условии их письменного согласия, которое они дали при жизни. Человек имеет право отозвать свое согласие, написав соответствующее заявление.

«Один умерший человек может спасти 8 жизней, предоставив свое сердце, легкие, две почки, печень, которую тоже можно разделить между двумя реципиентами, поджелудочную железу, кишечник, роговицу глаза. Это даже больше чем восемь жизней», – рассказывает Борис Тодуров.

Если человек никак не урегулировал этот вопрос при жизни, то судьбу его органов будут решать близкие родственники. Чтобы защитить уязвимые категории населения, закон запрещает изымать биологические материалы в ряде случаев.

«Если человек погиб на фронте, если это сирота, или человек умер в следствии уголовного преступления, в таких случаях забор органов будет запрещен. Главное условие трансплантации – это обязательное прижизненная согласие человека на это», – подчеркнула представительница Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Что дальше?

Минздрав планирует приступить к созданию официального государственного реестра больных и доноров с 1 октября 2018 года.

«Будет запущена Единая государственная информационная система, в которой будут храниться данные реципиентов, нуждающихся в трансплантации, и потенциальных доноров – тех, кто дал свое письменное согласие на посмертное изъятие органов. Эта система в автоматическом режиме будет определять иммунологически совместимых доноров и пациентов, и в случае смерти донора – будет проводиться операция», – объясняет председатель Комитета по вопросам здравоохранения ВРУ Ольга Богомолец.

По словам президента Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктора Сердюка, чтобы новый механизм трансплантации заработал, нужно обеспечить реанимационные отделения специальной аппаратурой, которая может диагностировать смерть мозга. На сегодняшний день немногие реанимации имеют такое оборудование.

Следующим важным шагом должно стать развитие системы трансплант-координаторов. Это врачи, которые будут разговаривать с родственниками, контролировать изъятие и перевозку биологических материалов и работать с базами доноров и реципиентов. Принятый закон дает старт формированию этой системы в Украине.

А чтобы подготовить медицинские центры и людей к массовому внедрению закона, несколько месяцев назад Минздрав запустил пилотный проект по пересадке почек от умерших людей. Он проходит в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепре, Львове и Одессе. Несколько тысяч украинцев, которые вынуждены еженедельно проходить процедуру гемодиализа и привязаны к больницам, получат шанс на новую полноценную жизнь.



Материал Центра общественного мониторинга и контроля