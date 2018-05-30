Кому нельзя идти в бассейн

30.05.2018 20:44

Плаванье в бассейне само по себе очень полезно для всего человеческого организма. Оно укрепляет здоровье, улучшает иммунитет, повышает устойчивость организма и ослабляет воздействие негативных факторов, в том числе и стресса. Особенно полезен поход в бассейн людям, которые ведут малоподвижный образ жизни, например, работают в офисе и свежим воздухом душат только перед работой на транспортной остановке и вечером при тех же условиях. Однако перед походом в бассейн нужно взять справку по форме 086у о состоянии здоровья, ведь существуют некоторые ограничения, про которые мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

В первую очередь бассейн противопоказан людям, у которых обострились хронические заболевания, или они подхватили инфекцию. При инфекционном заболевании, с одной стороны вряд ли будет желание плавать, а с другой – не стоит заражать других людей. На счет хронических заболеваний, если у вас, к примеру, цистит, то после плаванья, или даже незначительного переохлаждения, последствия могут быть очень большими и неприятными. Оно того не стоит.

Не стоит посещать бассейн при наличии в организме злокачественных новообразований. Дело в том, что при таком заболевание лучше ограничить физические нагрузки, ведь во время плаванья задействованы все группы мышц.

Сердечные заболевания. При стенокардии, аритмии, сердечной недостаточности к физическим упражнениям нужно относиться очень аккуратно. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, возможно, именно вам будет полезна небольшая доза плаванья. Человеческий организм очень уникален и индивидуален, поэтому вам может быть полезно то, что вредно другим, и наоборот.

Кожные заболевания. Посещение бассейна при заболеваниях кожи может для вас усугубить состояние болезни, но также от этого могут пострадать и другие посетители. Поэтому при онихомикозе, экземе, грибковых и инфекционных заболеваниях кожи нужно сначала вылечиться, получить справку от врача, а уже потом идти в бассейн.

Также не рекомендуется посещать бассейн при глазных заболеваниях. Это дело сугубо индивидуальное, поэтому сначала лучше проконсультироваться с врачом.

Конечно, если у вас туберкулез открытой формы, то посещение бассейна категорически запрещено.

В случае наличия открытой раны, тоже не стоит подвергать себя опасности и идти плавать. В этом состоянии вы более подвержены воздействию инфекции.

Женщинам не нужно ходить на плаванье во время критических дней. Тампоны не уберегут от попадания инфекции.

Еще есть много противопоказаний, в этой статье изложены лишь основные. Если у вас есть какое-либо заболевание, то лучше проконсультироваться с лечащим врачом

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на md-eksperiment.org



