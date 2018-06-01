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10 примет об обручальном кольце
Обручальное кольцо – не просто украшение из драгоценного металла – это магический символ жизни и смерти.
Как известно, у него нет ни конца, ни начала, кроме того оно обладает возможностью хранить энергетическую информацию своего владельца.
По этой причине родителям новобрачных не рекомендуется отдавать им свои обручальные кольца, особенно если брак родителей не удался. Кроме того, никому нельзя давать мерить или носить свое обручальное кольцо.
Желательно также не снимать его без веских на то причин, чтобы сохранить в семье добрые отношения.
Неправильно полагать, что кольцо может быть использовано дважды – на помолвке и на свадьбе. Если Вы ограничены в средствах, лучше не дарите дорогой перстень на сватовстве, ограничьтесь простым не драгоценным изделием или вообще обойдитесь без оного.
Большинство поверий связано с обручальными кольцами, которыми обмениваются молодые в день росписи (венчания), поэтому лучше уделить более пристальное внимание выбору данных реликвий.
Как правильно выбрать обручальные кольца
1. Поверхность изделий обязательно должна быть ровной. Гладкие кольца – спокойные, гладкие семейные отношения. Наносить гравировку на обручалку приметы и суеверия также не советуют. Таким образом, Вы сами подвергаете свое дальнейшее счастье испытаниям.
2. Отдайте предпочтение украшениям из благородных металлов. Лучшим вариантом будет золото (красное, желтое или белое – не имеет значения), оно символизирует материальный достаток. В моде также платиновые кольца, так как прочность данного металла в народе символизирует прочность, нерушимость брака.
3. Украшения должны быть из одного материала. Поскольку украшения покупаются в паре, они должны быть отлиты из одного материала и выполнены в одном стиле
4. Не использовать бывшие в употреблении. Воздержитесь от затеи использовать бывшие в употреблении перстни, даже если это дорогие винтажные украшения. Ведь любая вещь впитывает энергетику своего владельца и Вы рискуете повторить судьбу прежних хозяев украшений. Покупать необходимо только новые ювелирные изделия.
5. Исключением могут стать лишь родительские кольца, прошедшие через многие годы счастливой жизни в семье. Такая реликвия может передаваться не одному поколению потомков.
6. Кольца нельзя переплавлять. Семейную реликвию переплавлять нельзя, дабы накопленное в изделиях счастье не улетучилось. Такой символ вечной любви носится лишь в первоначальном виде.
7. Выбирая кольца для свадьбы, ориентируйтесь на свой вкус, а не на веяния моды. Ведь мода переменчива, а украшение должно оставаться на пальце владельца всегда.
8. Оба кольца для молодоженов должен купить жених. Выбирать их Вы можете вместе, но оплачивать приобретение обязан только мужчина.
9. За покупкой отправляйтесь лишь в хорошем расположении духа. Нет настроения – лучше отложить это дело на потом.
10. После удачной покупки колец необходимо перед тем, как переступить порог родного дома, сказать вслух: «На счастливую жизнь, на крепкую семью! Аминь»
Источник killtime.su
Теги: Донбасс, приметы, обручальное кольцо
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