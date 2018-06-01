Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины

01.06.2018 20:49

На данный момент широкомасштабная военная кампания России против Украины невозможна - считает военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Об этом он заявил в интервью "Апострофу", передает "Трибун".

По мнению эксперта, причин на это много - от внешнеполитических до финансово-экономических.

"Начало широкомасштабной агрессии против Украины будет означать последующий крах Российской Федерации, довольно быстрый причем.

У России не получится военной победы. Единственный способ добиться своих целей для нынешнего кремлевского режима – это действовать изнутри Украины. Военный фактор можно использовать только как один из факторов помощи для политического метода. Военный фактор мог сыграть в 2014 году – и то в ограниченном масштабе. В 2018-м и в последующих это закончится для России плачевно. Широкомасштабная агрессия вообще возможна, если речь зайдет о жизни и смерти нынешнего режима в Кремле. Пока ему ничего не угрожает", - сказал Машовец.