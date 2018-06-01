Все рубрики раздела
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО
За ніч жінці, яка живе сама з маленькою дитиною поступила велика кількість дзвінків з незнайомого номера.
— Зранку порснулася на те, що мені дзвонить телефон. Дзвонить мужчина, з тим, що він мені погрожує. Поб'є мене головою об стінку, так, щоб мене кровило. Коли я спитала зе що, сказали, що у мого чоловіка є заборгованість, - розповідає ужгородка Андрея Леврінц.
Її чоловік воював під Дебальцевом, а зараз поїхав на заробіток у Чехію, аби саме виплатити кредит. За словами жінки прострочили на кілька місяців, почалися дзвінки з погрозами. Тому вона написала заяву у поліцію.
У поліції зазначають, що подію занесли у журнал єдиного обліку. Вони бачать в цьому правову кваліфікацію за статтею 355 ККУ, тобто примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань.
Що було далі та як себе захистити від колекторів дивіться у сюжеті.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, долг, вымогательство, угрозы
- В Мариуполе полиция задержала группу мужчин, занимавшихся вымогательством
- Донецкую область угрожают оставить без горячей воды и отопления
- Стало известно, кто спас Евросоюз от распада
- Дончане должны за тепло более 111 миллионов
- В выходные дни дончан посетит выездная касса водоканала
- Директор техникума попался на взятке в 20 тысяч
- На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья21:06
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»20:24
- В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей20:06
- Молодежь Донецка рассказала, где планирует работать после завершения учебы19:04
- В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина18:39
- В Донецка заметили колону военной техники, которая двигалась по центру города18:20
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске17:54
- В "ДНР" знают причину дефицита бензина и посетовали, что при Украине эта проблема решалась быстро17:36
- Луценко: Боевики признали, что обстреляли Железное и убили 15-летнюю девочку16:01
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья21:06
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»20:24
- В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей20:06
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Лукашенко считает, что Россия не заинтересована в завершении войны на Донбассе и в Сирии19:29
- Молодежь Донецка рассказала, где планирует работать после завершения учебы19:04
- В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина18:39
- В Донецка заметили колону военной техники, которая двигалась по центру города18:20
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ