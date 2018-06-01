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Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО

01.06.2018 16:42
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Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО

За ніч жінці, яка живе сама з маленькою дитиною поступила велика кількість дзвінків з незнайомого номера.
— Зранку порснулася на те, що мені дзвонить телефон. Дзвонить мужчина, з тим, що він мені погрожує. Поб'є мене головою об стінку, так, щоб мене кровило. Коли я спитала зе що, сказали, що у мого чоловіка є заборгованість, - розповідає ужгородка Андрея Леврінц.
Її чоловік воював під Дебальцевом, а зараз поїхав на заробіток у Чехію, аби саме виплатити кредит. За словами жінки прострочили на кілька місяців, почалися дзвінки з погрозами. Тому вона написала заяву у поліцію.
У поліції зазначають, що подію занесли у журнал єдиного обліку. Вони бачать в цьому правову кваліфікацію за статтею 355 ККУ, тобто примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань.
Що було далі та як себе захистити від колекторів дивіться у сюжеті.

Источник from-ua.



Теги: Донбасс, долг, вымогательство, угрозы
 
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