Почему Wi-Fi называют тихим убийцей

01.06.2018 19:50

Беспроводное подключение к Интернету — то, без чего нельзя представить современный мир. Дома, на работе, в торговых центрах и учебных заведениях — Wi-Fi есть повсюду! Но мне было очень интересно узнать больше об излучении, которых окружает нас практически круглосуточно…

Вред Wi-Fi

Несмотря на многочисленные разговоры о вреде излучения мобильных телефонов, его влияние на тело до конца не изучено. Ведь мы пользуемся такими гаджетами и беспроводными сетями сравнительно недавно! Чтобы понять, как сильно влияют эти технологии на человеческий организм, нужно намного больше времени.

Существуют научные исследования об особенностях электромагнитных волн и их воздействии на мозг человека. Действительно, на клеточном уровне происходят изменения, который могут замедлять рост растений и ухудшать деятельность головного мозга человека.

Люди, которые работают с Wi-Fi-оборудованием, получают четкие указания по технике безопасности, чтобы уменьшить негативное влияние Wi-Fi-волн на организм.

КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕД WI-FI

1. Всегда выключай роутер на ночь или когда Wi-Fi никто не пользуется.

2. Замени телефон на старинный, с проводами, излучение беспроводного тоже считается неблагоприятным для мозга.

3. Перенеси Wi-Fi-роутер в другое место, если он находится на кухне, в детской или спальне. Этот прибор должен находиться в помещении, где реже всего бывают люди.

4. Уменьши косвенное влияние беспроводной сети на свое здоровье и здоровье своих детей: проводи больше времени на свежем воздухе, веди активный образ жизни, вместо просмотра ленты новостей читай бумажные книги.

Примерно через 30 лет мы сможем наконец понять, что именно меняется в организме человека, постоянно находящегося в зоне действия электромагнитных волн. Головная боль, рассеянное внимание, бессонница, постоянное чувство усталости — причиной всех этих неприятных состояний может быть влияние технологий!

Источник pravda-tv.ru