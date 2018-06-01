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Почему Wi-Fi называют тихим убийцей
Беспроводное подключение к Интернету — то, без чего нельзя представить современный мир. Дома, на работе, в торговых центрах и учебных заведениях — Wi-Fi есть повсюду! Но мне было очень интересно узнать больше об излучении, которых окружает нас практически круглосуточно…
Вред Wi-Fi
Несмотря на многочисленные разговоры о вреде излучения мобильных телефонов, его влияние на тело до конца не изучено. Ведь мы пользуемся такими гаджетами и беспроводными сетями сравнительно недавно! Чтобы понять, как сильно влияют эти технологии на человеческий организм, нужно намного больше времени.
Существуют научные исследования об особенностях электромагнитных волн и их воздействии на мозг человека. Действительно, на клеточном уровне происходят изменения, который могут замедлять рост растений и ухудшать деятельность головного мозга человека.
Люди, которые работают с Wi-Fi-оборудованием, получают четкие указания по технике безопасности, чтобы уменьшить негативное влияние Wi-Fi-волн на организм.
КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕД WI-FI
1. Всегда выключай роутер на ночь или когда Wi-Fi никто не пользуется.
2. Замени телефон на старинный, с проводами, излучение беспроводного тоже считается неблагоприятным для мозга.
3. Перенеси Wi-Fi-роутер в другое место, если он находится на кухне, в детской или спальне. Этот прибор должен находиться в помещении, где реже всего бывают люди.
4. Уменьши косвенное влияние беспроводной сети на свое здоровье и здоровье своих детей: проводи больше времени на свежем воздухе, веди активный образ жизни, вместо просмотра ленты новостей читай бумажные книги.
Примерно через 30 лет мы сможем наконец понять, что именно меняется в организме человека, постоянно находящегося в зоне действия электромагнитных волн. Головная боль, рассеянное внимание, бессонница, постоянное чувство усталости — причиной всех этих неприятных состояний может быть влияние технологий!
Источник pravda-tv.ru
Теги: Донбасс, вред, Wi-Fi, роутер
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