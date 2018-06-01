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С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен
Большинство знаков Зодиака ожидают фантастические перемены в летнюю пору. Астрологи говорят, что они в основном будут постепенными, хотя у кого-то в жизни произойдет самая настоящая революция.
Летнее влияние планет на нас будет очень благоприятным. Этот период ознаменуется массой интересных знакомств и новых дел. Если Вы давно что-то планируете, то лето — лучшее время для реализации любых планов. А кому-то жизнь сама подарит новые возможности.
Например, Близнецы могут полностью изменить жизнь, получив от руководства предложение уехать в длительную командировку в другой город, а то и страну. Если это пойдет на пользу Вашей карьере и доходу, даже не раздумывайте — здесь Вы на найдете того, о чем мечтаете. Зато на новом месте можете обрести душевный покой, заряд сил для новых дел, а также встретить любовь. Астрологи говорят, что отъезд позволит Вам построить для себя новую жизнь, о которой Вы так мечтали.
Львы могут внезапно и очень резко поменять вектор движения, и новая жизнь будет Вам очень по душе. Начнется все с переезда в более комфортное место или вообще в частный дом, на природу. А потом Вы серьезно пересмотрите свои убеждения, легко поменяв карьеру на долгожданное пополнение в семье. Именно в роли жены и матери Вы найдете истинное для себя счастье. Если же пока возможности посвятить себя семье нет, то астрологи уверяют — выход все равно найдется. Этим летом Вам может подвернуться работа со свободным графиком, так Вы и будете уделять больше времени семье.
Рыбы разделятся на два лагеря — одни будут все лето в любви, другие — в работе. Но счастливы будут и те, и другие. Одним представителям знака предоставится возможность неплохо заработать, при этом не тратя кучу времени. Почему бы не воспользоваться этим, если Вам пока не у кого большие взят денег? А так Вы сами исполните свои мечты, еще и опыт получите. Другие Рыбы встретят свою первую любовь, только не думайте, что у Вас она уже была. Нет, настоящие чувства — впереди. Вы настолько растворитесь в них, что сами не заметите, как пройдет лето — во встречах, прогулках, поездках вдвоем на природу. Вы можете изменить все свои планы на ближайшие годы, решив, что сейчас самое время стать женой и мамой. Астрологи говорят, что оба счастливых события могут случиться уже этой осенью.
Водолеи имеют все шансы наконец-то завершить затянувшийся роман, который на самом деле вытягивал из Вас все силы. Бывший возлюбленный не только человек тяжелый, но еще, видимо, энергетический вампир — такой, что даже у Вас сил не оставалось. После расставания Вы расцветете, а в июле Вас ждет новое знакомство, на этот раз с человеком, который сразу возьмет на себя заботу о Вас, Вашем здоровье и материальном состоянии. Женщины, которые ждали мужчину "отца", будут в восторге. Остальные просто будут рады заботе и вниманию.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, лето
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