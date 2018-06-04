Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир

04.06.2018 08:47

Как номер квартиры влияет на жизнь.Счастливые номера квартир. Если нумерологическое значение квартиры совпадает с вашей энергетикой, вам будет уютно в ней, вы будете ощущать буквально, что «дома и стены помогают», и ваш дом — ваша крепость. Такая квартира будет для вас счастливой.

Обычно мы говорим, что энергетика места, в котором мы живем, зависит от предыдущих жильцов или в целом от места, где расположена квартира или дом. Адрес достается нам вместе с ней. Но номер квартиры, как и дата нашего рождения, имеет отношение к тому, как в ней будут чувствовать себя мы и другие домочадцы. Случается и так, что члены одной и той же семьи ощущают в доме, где выросли дискомфорт, но в то же время в других домах они чувствуют себя уютно. Объясняется это тем, что к энергетике дома может не подходить энергетика конкретного человека. Как понять почему так происходит?

Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир

Существует счастливые квартиры и наоборот те , которые могут приносить их домочадцам дискомфорт, уныние и различного рода негатив. Самыми счастливыми номерами квартир является те, нумерологическое число которых : 1, 2 и 6.

Мы предлагаем узнать, что означает номер квартиры, в которой вы живете или в которую планируете переезжать. Если нумерологическое значение квартиры совпадает с вашей энергетикой, вам будет уютно в ней, вы будете ощущать буквально, что «дома и стены помогают», и ваш дом — ваша крепость. В противном случае вас могут преследовать головные боли, чувства грусти и недомогания разного характера. Итак, для начала вычисляем нумерологическое число квартиры и узнаем, как жить дальше. Расчет весьма прост: к примеру, квартира с номером 138 = 1 + 3 + 8 = 12. 1 + 2 = 3. «3» — это нумерологическое число квартиры 138.

Расчищайте нумерологическое число вашей квартиры, и узнайте счастливая ли она для вас!

Цифра 1.

Планета — Солнце. Такая квартира наполняет ее хозяев творческой энергией и радостью жизни. Она позволяет человеку выделиться, привлечь внимание окружающих. В ней будет хорошо художникам, поэтам, писателям, журналистам.

В квартире должно быть много разных светильников, а доминирующая гамма — оранжево-красная. Атмосфера такого дома — беззаботная и открытая. Но блеск предназначен только для добрых людей, злые же в таком доме будут терпеть одни убытки.

Цифра 2.

Планета — Луна. Интуиция и созерцание. Квартира благоприятна для людей, работающих с маленькими детьми, для поваров и музыкантов. Главный акцент в такой квартире должен приходиться на зеркала, а основной цвет — нежно-кремовый, с небольшими вкраплениями изумрудно-зеленого. Позаботьтесь о внешнем виде ванной комнаты — она должна быть безупречной.

Цифра 3.

Планета — Марс. Воля, решительность, действие! Эта квартира не для лентяев. Если будете пассивными, решения станут приниматься за вас. В этой квартире придется все время что-то чинить: водопровод, замки, стулья… Хозяева должны быть в тонусе и в постоянном движении, иначе застой энергии принесет болезни. В интерьере должно быть побольше красного цвета. Наиболее активные места — туалет и прихожая, позаботьтесь о них.

Цифра 4.

Планета — Меркурий. Контакты. В такой квартире должна «обитать» предельная честность — ложь вернется к вам обратно! Живущих в этом доме часто тянет в путешествия. Готовьтесь много общаться, причем не только дома, но и на работе: эта квартира сулит вам очень много диспетчерской работы.

Главные в интерьере — объекты, связанные с информацией: начиная от телевизора и телефона, заканчивая фотографиями на стенах и иероглифами в рамках. Ну, а благоприятными цветами будут голубой, серый, а также синий с желтым.

Цифра 5.

Планета — Юпитер. Расширение. Здесь все глобально: жизнь этой квартиры может быть связана с политикой, наукой — все служит объединению людей во имя какой-то идеи. Для этого дома хорош пурпурный цвет. А настоящим украшением послужат бронзовые предметы, особенно привезенные из дальних стран. Не разрешайте себе гневаться — и все у вас будет хорошо. Да, не забудьте еще про обширную библиотеку!

Цифра 6.

Планета — Венера. Отдых, любовь и комфорт. Вот уж повезло жильцам такой квартиры — гуляй — не хочу! Здесь живут либо добрые и гостеприимные люди, либо заядлые скандалисты. Цвета очень теплые: в бежево-коричневой гамме.

В обстановке этого дома — большие мягкие диваны, круглый стол, ковры, цветы… Дом — полная чаша. Обычно в такой квартире любят животных — кошек, собак. Не ругайтесь в таком доме, виноватым всегда будет зачинщик ссоры.

Цифра 7.

Планета — Сатурн. Сплошные испытания! Жильцы такой квартиры нередко бывают в стесненных обстоятельствах и испытывают разного рода ограничения. Но не все так плохо! В этой же квартире вам удастся заняться накопительством, овладеть каким-либо профессионально мастерством. Главное — чаще анализируйте свои дела и поступки, на пользу пойдут голодание и занятия йогой! Преобладающий цвет — темно-синий. Доминант в интерьере нет.

Цифра 8.

Планета — Уран. Это квартира астрологов и ясновидящих, если туда занесет какого-нибудь прагматика и материалиста, он окажется у разбитого корыта. В этой квартире вы всегда будете окружены друзьями. Для ее оформления используйте яркие радужные цвета, и обязательно должен присутствовать небесно-голубой! Будьте осторожны с электрическими приборами и держите окна чистыми.

Цифра 9.

Планета — Нептун. Весьма тяжелая квартира! Хорошо в ней будет священникам, музыкантам, морякам и экстрасенсам. Здесь очень легко погрязнуть в несбывшихся мечтах и приобрести много вредных привычек. Эта квартира словно Бермудский треугольник — вечно куда-то пропадают вещи, и все лишено здравого смысла. Вот теперь можно проверить, как ваша квартира и атмосфера в ней соотносятся с предложенной характеристикой

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на kp.ru



