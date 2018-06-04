Ученые нашли новый способ продлить жизнь

04.06.2018 08:25

Специалисты в области биоинженерии проводили опыты на плодовых мушках.



Употребление пробиотиков в сочетании с растительными добавками может увеличить продолжительность жизни, выяснили ученые из Университета Макгилла.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на ria.ru.



Их кормили симбиотиком (сочетание пробиотика и полифенола) и трифалой (растительной добавкой).



С помощью этих веществ ученым удалось продлить жизнь мушек до 66 дней. Это на 26 дней дольше, чем у насекомых, в организм которых симбиотики и трифала не поступали. Кроме того, биоинженеры смогли снизить негативные эффекты от старения.



Ученые связывают положительный эффект от эксперимента с состоянием бактерий в кишечном тракте.



"Пробиотики существенно меняют архитектуру микробиоты (совокупность микрофлоры и микрофауны. — Прим. ред.) кишечника не только по составу, но и в том, что касается метаболизма продуктов, которые мы едим", — объяснил профессор Сатия Пракаш, возглавляющий исследование.