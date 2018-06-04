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Ученые нашли новый способ продлить жизнь
Специалисты в области биоинженерии проводили опыты на плодовых мушках.
Употребление пробиотиков в сочетании с растительными добавками может увеличить продолжительность жизни, выяснили ученые из Университета Макгилла.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на ria.ru.
Их кормили симбиотиком (сочетание пробиотика и полифенола) и трифалой (растительной добавкой).
С помощью этих веществ ученым удалось продлить жизнь мушек до 66 дней. Это на 26 дней дольше, чем у насекомых, в организм которых симбиотики и трифала не поступали. Кроме того, биоинженеры смогли снизить негативные эффекты от старения.
Ученые связывают положительный эффект от эксперимента с состоянием бактерий в кишечном тракте.
"Пробиотики существенно меняют архитектуру микробиоты (совокупность микрофлоры и микрофауны. — Прим. ред.) кишечника не только по составу, но и в том, что касается метаболизма продуктов, которые мы едим", — объяснил профессор Сатия Пракаш, возглавляющий исследование.
Теги: Донбасс, здоровье, жизнь, продукты
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