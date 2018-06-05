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Названы лучшие продукты для очищения легких
Люди, которые курят, сознательно вредят своему организму, особенно легким. Сигаретный дым оставляет микроскопические ожоги на волосках, которыми покрыты легкие, через время они атрофируются и отмирают. На слизистой скапливаются смолы, которые вызывают удушливый кашель. Какие продукты помогают в очищении легких от никотиновых смол.
Грейпфрут. Вещества, которые входят в состав грейпфрута, способствуют восстановлению клеток, которые имеют отклонения в своем развитии от нормы. К тому же, этот экзотический плод богат антиоксидантами и улучшает работу клеток. Курильщикам он особенно полезен.
Имбирь. Расширяет сосуды, защищает от вирусов и бактерий, помогает быстрее вывести мокроту.
Чеснок. Борется со многими заболеваниями. Его нужно употреблять всем, как для лечения, так и в профилактических целях.
Морковь. Данный корнеплод богат витамином А, который оказывает благотворное влияние на ткани и клетки эпителия. Употребляя морковь в сыром виде, можно нейтрализовать вредное влияние никотина на организм.
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, легкие, продукты, очищение
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- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
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