Названы лучшие продукты для очищения легких

05.06.2018 14:12

Люди, которые курят, сознательно вредят своему организму, особенно легким. Сигаретный дым оставляет микроскопические ожоги на волосках, которыми покрыты легкие, через время они атрофируются и отмирают. На слизистой скапливаются смолы, которые вызывают удушливый кашель. Какие продукты помогают в очищении легких от никотиновых смол.

Грейпфрут. Вещества, которые входят в состав грейпфрута, способствуют восстановлению клеток, которые имеют отклонения в своем развитии от нормы. К тому же, этот экзотический плод богат антиоксидантами и улучшает работу клеток. Курильщикам он особенно полезен.

Имбирь. Расширяет сосуды, защищает от вирусов и бактерий, помогает быстрее вывести мокроту.

Чеснок. Борется со многими заболеваниями. Его нужно употреблять всем, как для лечения, так и в профилактических целях.

Морковь. Данный корнеплод богат витамином А, который оказывает благотворное влияние на ткани и клетки эпителия. Употребляя морковь в сыром виде, можно нейтрализовать вредное влияние никотина на организм.

Источник ДонПресс.