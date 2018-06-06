Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной

06.06.2018 17:28

В народе много примет о«неблагоприятных» местах, побывав на которых можно потерять здоровье. Биоэнергетики объясняют это тем, что все, что нас окружает имеет свой заряд энергии – положительный или отрицательный. Есть зоны с негативной энергетикой, где лучше не находиться долгое время и вообще, обходить их стороной. Конечно, они не способны сразу же резко ухудшить здоровье, но повлиять на настроение и самочувствие, изменить гармоничные вибрации нашего биополя – вполне.

Угол дома и все постройки с острыми углами

Остерегайтесь стоять на углу дома и возле современных построек, которые имеют острые, выпирающие шпилеобразные элементы - они излучают отрицательную энергию, словно протыкают насквозь своими острыми углами и шипами насквозь, поглощают положительную энергию.

Не стойте под мостом

С мостами связывают много примет и суеверий, мост - это всегда соединение чего-то, считается, что он незримо соединяет мир живых и мертвых.

Канализационные люки

Старайтесь обходить канализационные люки стороной и не наступать на них, считается, что они поглощают положительную энергию. В народе есть даже примета, что, те, кто постоит на канализационном люке ожидает неудачный день.

Перекрестки

О перекрестках сложено множество «страшилок», в народе говорят, что это излюбленное место ворожек и черных магов, а ведьмы на перекрестках совершают заговоры. Старайтесь не проходить по центру перекрестка и ничего не подбирать с земли в этих местах, особенно, монетки.

Места, где растут чертополох и крапива

Считается, что эти растения-вампиры растут на тех местах, где очень негативная энергетика, возможно произошло преступление или несчастный случай. Чем сильнее и пышней растения, тем сильнее негатив этого места.

Места возле сточных канав

Вода – мощнейший переносчик энергии, а через сточные канавы стекается вся негативная энергетика местности, поэтому здесь всегда сосредоточение мощнейшего негативного потока.

Заброшенные места, развалины домов и пустыри

Издавна считаются колоссальным скоплением негативной энергии, все то, что забыто, заброшено. Старайтесь обходить их стороной. Если ваш дом находится рядом с таким местом, воспользуйтесь энергетической защитой, например, сделайте оберег для защиты дома или возьмите на вооружение советы фен-шуй по привлечению положительной энергетики.

Источник from-ua.