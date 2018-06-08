Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?

08.06.2018 19:56

Предложение Авакова не стоит рассматривать как реальный вариант возвращения Донбасса.

Об этом в комментарии «Слову и Делу» рассказал политолог Андрей Горбенко, оценивая заявление Арсена Авакова о том, что Донбасс будет возвращен украинской стороне в ходе полицейской операции.

«На самом деле, суть предложений в ином. АТО – это была операция, которая в большей степени связанна с МВД. Минобороны было помощником. Главная роль у МВД, поэтому полномочий у Авакова было, соответственно, очень много. Когда это все перешло в ООС, это стало военной операцией Минобороны. МВД, которое должно защищать порядок в стране, к этому отношения не имеет», – отметил Горбенко.

Теперь Авакова лишили части полномочий, возможностей, а оттуда могли идти еще и ресурсы, какие-то бонусы для главы МВД и его подчиненных, подчеркнул политолог.

Логично, что сейчас Аваков начал выдвигать различные версии по возвращению Донбасса, добавил он.

На его взгляд, такими заявлениями Аваков пытается показать свою готовность бороться за полномочия.

Сама по себе полицейская операция в зоне ООС – глупость. Воюют там не с террористами, а с регулярной армией РФ.

Миротворцы не могут быть введены по той же причине – у нас нет гражданского конфликта, продолжил эксперт.

«Если конфликт будет гражданским, за два месяца он будет исчерпан, а пока там армия РФ – третья по силе в мире – конфликт не закончится. Одно дело воевать с террористами, даже на танках, другое – с армией огромной страны», – пояснил политолог.

При этом миротворцы работают там, где есть две равнозначные стороны, которые не хотят идти на коммуникацию, а из-за этого гибнет мирное население, уточнил он.

«Миротворцы – это война по законам, то есть, образно говоря, вы воюете, но мирное население минимально страдает. Террористы очень любят прикрываться мирным населением, это их оружие. Когда мало ресурсов для ведения нормальной войны, начинают прикрываться тем, что сторона, которая сильнее, якобы не хочет зла своему населению. Это только РФ может взять и разбомбить Грозный просто потому, что им все равно», – отметил Горбенко.

Против нас сражается государство-террорист, но в первую очередь государство, поэтому это межгосударственный конфликт, акцентировал он.

По его мнению, сейчас все учатся воевать в условиях гибридной войны, поэтому и предлагают миротворцев.

«Миротворцам как наблюдателям ОБСЕ не удастся показать разные сцены успешной мирной жизни там. Это люди с оружием, которые могут ответить», – добавил эксперт.

По его убеждению, полицейская операция с миротворцами или без – глупость.

«Предложения Авакова – сугубо внутренняя политика, связанная с тем, что у него отобрали полномочия. Другой вопрос – как он этими полномочиями пользовался. Но очевидно, что ему неприятно, поэтому он и предлагает такие глупости», – резюмировал Андрей Горбенко.