Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты

08.06.2018 15:27

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются на сильное и внезапное подорожание ряда продуктов питания.

По их словам, изначально подорожало только мясо (в частности куриное). 1 кг курного филе теперь продается по цене 195−200 руб. за 1 кг. «Курятина в цілому стала дорожча. Тиждень тому покупав тушку по 115, а сьогодні вже по 130», — отмечали дончане.

Вегетарианцы поневоле

«Я вже поступово на печериці переходжу (~30₴/кг), додаю їх усюди у 1 і 2 страви. Стаю веганом не від кращого життя», — добавил другой автор.

Позднее также появились сообщения о дальнейшем подорожании — высокие цены «вызывают недоумение» у дончан. «Курятина еще подорожала. От цен 2 июня примерно на 5%. Куриный фарш, филе, грудка вызывают недоумение», — написал местный житель.

Основные цены на курятину:

Куриное филе — 180−220 руб. за 1 кг (по некоторым данным — 230 руб.),

Куриная грудка — 155−170 руб. за 1 кг,

Цыплята — 95−105 руб. за 1 кг (почти не подорожали),

Кости — 15−18 руб. за 1 кг.

При этом местные жители подчеркивают, что за ценами на другие виды мяса они даже не следят. «Да свинина просто деликатес для многих», — отметил комментатор.

Позже в цене «взлетели» и другие продукты.

Что сколько стоит?

В социальных сетях публикуются цены на отдельные продукты питания. Некоторые из них:

Картофель — 20 руб. за 1 кг, картофель, импортируемый из Египта — 28 руб. за 1 кг,

Прошлогодний лук — 15 руб. за 1 кг,

Крупа кукурузная — 12 руб. за 1 кг,

Абрикосы — по 136 руб. за 1 кг,

Сахар — 38 руб. за 1 кг

«Хлеб и тот на пару рублей подорожал», — пишут пользователи, не уточняя цену.

По мнению местных жителей, подорожание может быть связано с дефицитом бензина в ОРДО — чтобы ввезти товар, продавцам приходится тратиться на топливо, и они закладывают эти затраты в цену продукции.

Дончане пишут, что ожидают дальнейшего повышения цен. По их словам, даже местные производства продукции уже не могут предлагать низкую стоимость и постепенно завышают ее. Оккупанты при этом никак не комментируют подорожание и не пытаются снизить нагрузку на граждан.

Источник ДонПресс.