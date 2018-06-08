Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе

08.06.2018 22:02

Нет человека, который бы хоть раз в жизни не сталкивался с изжогой, особенно остро встает эта проблема во время беременности. Почему возникает изжога и как от нее избавиться?

Неприятное жжение за грудиной и в подложечной области – так проявляется изжога. В основном она проявляется через 30-40 минут после приема пищи. С чем связан этот дискомфорт в ЖКТ и какие существуют методы вылечить недуг, не причиняя вред здоровью.

Причины изжоги

Изжога может появиться на фоне:

повышенная кислотность желудочного сока

расстройства желчевыделительной системы

гастрит

холецистит

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

беременность

Изжога может проявиться при неправильном питании, при употреблении:

острых блюд,

маринованных и кислых продуктов,

копченостей

жирной жареной пищи

алкоголя

черного хлеба

фруктов, особенно соков

кофе

кисломолочных продуктов, в особенности кефира

Как избавиться от изжоги

Проанализируйте когда у вас возникает изжога, после какой еды.

Если вы страдаете от изжоги довольно часто, обратитесь за консультацией к врачу, он поможет выявить причину и правильно назначить лечение. Возможно, вам назначат УЗИ внутренних органов, эндоскопию и определение кислотности желудочного сока.

Следите за правильным питанием, исключите вредную пищу, раздражающую кишечник.

Питайтесь небольшими порциями и часто (до 6 раз в день), чтобы не перегружать желудок.

Важно: не принимайте соду от изжоги! Она облегчает состояние лишь на время, но раздражает желудок.

Изжога при беременности

Многие будущие мамочки жалуются на приступы изжоги, особенно в последние месяцы беременности. Связано это с тем, что растущая матка давит на желудок и происходит обратный заброс пищи из желудка в пищевод.

Для снятия приступа изжоги во время беременности:

принимайте только те препараты, которые припишет наблюдающий вас врач!

воспользуйтесь всеми рекомендациями, перечисленными выше

после еды не ложитесь в течение получаса

если изжога мучает по ночам, во время сна кладите под спину высокую большую подушку, чтобы спать полусидя.

Народные средства от изжоги

Сырые семечки подсолнуха

Чай с листочками мяты

Порошок из корня аира

Источник kolobok.ua