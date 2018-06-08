Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков

08.06.2018 14:49

Новое исследование обнаружило, что непьющие люди уходят на больничный чаще, чем их умеренно пьющие коллеги. Об этом сообщает The Independent.

Учёные из финского Института охраны труда исследовали связь между прогулами и алкоголем в Британии, Франции и Финляндии. Выяснилось, что чаще всего болеют запойные пьяницы и трезвенники.

Этот эффект был особенно заметен в области психических заболеваний. Убеждённые трезвенники на 50% чаще брали отпуск по причине психического расстройства.

Также они чаще оставались дома с расстройствами желудка, костно-мышечными травмами и респираторными болезнями.

Интересно, что даже регулярно и много выпивающие (но не злоупотребляющие) люди пропускали работу реже.

Оказалось, что самые «здоровые» мужчины выпивают до 34 британских единиц (6 литров крепкого пива или 15 бокалов вина) в неделю, а женщины — до 17, что превышает рекомендации британского Минздрава.

Это исследование, опубликованное в журнале «Addiction», не учитывало повышенный риск ранней смерти, вызываемый алкоголем, так что не спешите напивать на радостях.

Злоупотребление алкоголем также было связано с частыми пропусками работы из-за травм и отравлений.

Автор исследования доктор Дженни Эрвасти уточняет: «Некоторые болезни и лекарства не сочетаются с алкоголем, и в этом может быть причина повышенного риска пропусков среди трезвенников.

Кроме того, люди, которым злоупотребление алкоголем мешает работать, могли не попасть в статистику, потому что сидят без работы либо рано выходят на пенсию».

Всего учёные проанализировали данные 47 520 человек из трёх стран за период с 1985 по 2004 годы.

Источник from-ua