«Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!

08.06.2018 14:23

На прошлой неделе в Украине снова всплыла тема необходимости подписания третьей редакции Минских соглашений (так называемый «Минск-3») и, таким образом, отказа от второй редакции этих соглашений (соответственно – «Минск-2»). На этот раз вопрос подняли эксперты украинской общественной организации «Экспертиза реформ», презентовавшие свое видение новых соглашений. Таким образом, очередной этап общественной дискуссии на тему – что делать с «Минском» – в Украине был открыт.

Остановить войну

Как известно, «Минск-2» был подписан 12 февраля 2015 года в Минске Трехсторонней контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, «ДНР» и «ЛНР», а также ОБСЕ. Причем, документ был согласован с руководителями Германии, Франции, России и Украины, которых назвали гарантами выполнения этих соглашений.

Главным и очевидным достижением этих договоренностей стало прекращение с 15 февраля полномасштабных военных действий на Донбассе между украинскими (и проукраинскими добровольческими) военными формированиями с одной стороны и незаконными вооруженными формированиями «ДНР» и «ЛНР» – с другой. А также начавшийся с этого момента отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения (который до сего дня так и не закончен).

Примечательно, что так называемый «Минск-2» получил поддержу на самом высоком уровне. В частности, 17 февраля 2015 года соответствующую резолюцию принял Совет Безопасности ООН.

И остальные второстепенные вопросы

Но, кроме перемирия, «Минск-2» включал в себя целый блок политических договоренностей, которые впоследствии и стали тем камнем преткновения, на котором практическая реализация этих договоренностей прочно застряла. К примеру, «Минск-2» предусматривал амнистию и помилование путем принятия и введения в силу специального закона Украины, запрещающего преследование и наказание людей так или иначе связанных с событиями на Донбассе.

Также, предусматривалось полное восстановление социально-экономических связей, включая выплаты пенсий и иные социальных пособий. Для этого Украина должна была восстановить банковскую систему «в районах, затронутых конфликтом».

Кроме того, Украина должна была провести до конца 2015 года конституционную реформу с акцентом на децентрализацию регионов страны. Ключевым элементом децентрализации должны были стать особые статусы отдельных районов Донецкой и Луганской областей. После этого, в этих самых ОРДО и ОРЛО должны были пройти местные выборы с выполнением некоторых особых условий.

И, наконец, Украина должна была полностью восстановить контроль над государственной границей во всей зоне конфликта, а все иностранные вооруженные формирования и наемники должны были быть разоружены и выведены с территории страны.

Невыполнимое соглашение?

Проблемы с выполнением «Минска-2» начались… через месяц после их принятия. Стороны просто отказывались отводить вооружение от линии разграничения. В результате уже 13 мая 2015 года заместитель председателя Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ Александр Хуг официально заявил о невыполнение соглашения обеими сторонами.

А 4 июня 2015 года немецкий журнал Der Spiegel написал: «Минское соглашение содержит 13 пунктов: первые три подразумевают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и доступ наблюдателей от ОБСЕ к складам вооружения. Ничего из этого так и не было сделано. Далее в соглашениях речь идет о диалоге, новой украинской конституции с элементами децентрализации, о местных выборах в соответствии с украинским законодательством, а также о полном контроле над государственной границей со стороны украинского правительства. Но представители Украины и самопровозглашенных республик не хотят признавать друг друга… При этом само соглашение настолько расплывчато, что каждая сторона может пользоваться им для того, чтобы обвинять другую сторону в его нарушении».

К сентябрю 2015 года стало ясно, что «Минск-2» в срок выполнен не будет. Но, после серии переговоров, 6 ноября 2015 года министры иностранных дел нормандской четверки договорились перенести сроки реализации минских соглашений на 2016 год. Что и было сделано.

Тем не менее, уже в начале января 2016 года тогдашний представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный сделал знаковое заявление. «С моей точки зрения, "Минск-3" уже запущен. С 1 января начался "Минск-3". Вы скажете, что он не оформлен документом. Да, никакого документа нет. Но "Минск-2» " даже на 50% не отвечает на те проблемы, с которыми столкнулись Киев и весь мир на Донбассе», – сказал он.

Однако в марте 2016 года Госдепартамент США заявил, что надеется на реализацию в 2016 году именно «Минска-2». Большинство гарантов соглашения также заявили об отсутствии альтернатив этим соглашениям. Поэтому все осталось как было. В результате и в 2016 году «Минск-2» реализован не был. Как, впрочем, не состоялся он и в 2017 году.

Никто не в восторге

Причина такого оглушительного фиаско достаточно очевидна. «Вся конструкция "Минска-2" с различного рода дополнительными опциями очень хлипкая, потому что имеет много "если". Фактически в этой конструкции Украина берет на себя конкретные обязательства по изменению своей государственной архитектуры, которые ведут к фундаментальным последствиям для ее политической системы, экономики и, в принципе, будущего. Взамен мы получаем хрупкие "если", которые зависят исключительно от прихоти Путина: если Россия выведет войска с территории Украины; если силы ОБСЕ смогут реально контролировать границу Украины с Россией; если выборы в ОРДЛО будут честными и туда допустят украинские партии; если после честных выборов силовиков Украины пустят к границе с Россией», – заявил в октябре 2016 года руководитель политических и международных программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Не в восторге от «Минска-2» и по другую сторону линии разграничения. «Минские соглашения почили в бозе, они уже не исполняются. Нас ломали через колено, чтобы мы с ними согласились, и заставляли следовать в русле этих соглашений. До сих пор висят бигборды о том, что праймериз – это основа нашего будущего. Они уже выглядят, как эпитафия на могильной плите этих соглашений. Украина просаботировала Минские соглашения. Она не сделала ни одного шага с точки зрения реализации этих соглашений. Попытались протащить закон об особом статусе и тут же его похоронили. И лично я ей за это… благодарен. Я не был апологетом Минских соглашений и не хотел, чтобы они реализовывались. Поэтому эти соглашения умерли и слава Богу. Может для кого-то они и казались выходом из тупика, но мне так не казалось», -– заявил несколько месяцев назад экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

Единственное препятствие войне

И тем не менее, за «Минск-2» довольно крепко держатся и США, и европейские страны, в т.ч. гаранты этих соглашений. Это прямо следует из их заявлений. И давних, и свежих.

«По мне, Минские соглашения содержат все элементы для решения ситуации. Недостает не содержания, а политической воли. Если будет политическая воля с российской стороны для выведения сил и обеспечения длительного настоящего перемирия и настоящих гарантий безопасности, тогда другие элементы Минских соглашений (выборы, амнистия, специальный статус) также могут быть имплементированы», – заявил в январе нынешнего года представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Основой для разрешения конфликта на Донбассе должны быть Минские договоренности. Так Россия видит дальнейшие возможности по урегулированию ситуации в Донбассе», – заявил несколько дней назад президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. И последний с этим согласился.

Но почему, при такой почти абсолютной неэффективности, все так уцепились за «Минск-2»? Дело в том, что по мнению многих политиков, свою цель «Минск-2» уже выполнил. И отказ от этих соглашений означал бы откат на первоначальные позиции. А этого не хочет никто.

«Было бы большой ошибкой потерять терпение и сказать, что Минские договоренности не работают. Потому что тогда бы мы остались без формата переговоров с Россией и без основы, на которую можно ссылаться. Мы бы вернулись обратно в 2014 год, к нерегулируемому конфликту. Думаю, никто в Украине не хочет возвращения к ситуации 2014 года», – сообщил посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

«Минские соглашения можно любить или не любить, спорить о них, но это единственная бумага, которая лежит перед нами на столе. Если вы рвете ее или считаете это плохим, понимайте – у нас на столе не остается ничего, мы возвращаемся в точку "ноль"», – заявил в феврале нынешнего года представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

«Мы хотим, чтобы Минские соглашения сразу были реализованы. Но они остановили войну – это первое. Во-вторых, надо выиграть время. Все выигрывают время. Мы думаем, что Россия первая провалится, они думают – что Украина. А "Минск-2" работает. Войны – нет. Вы хотели бы, чтобы танки шли на Киев, или каждый день гибли по 10-20-100 человек? Перемирия какие-то работают, обмен заложниками все-таки есть. Это ситуация – ни войны, ни мира, но это не большая война. Наслаждайтесь миром в Киеве и других регионах Украины», – сказал украинский политолог Вадим Карасев.

Очевидно, что «Минск-2» воспринимается, прежде всего, как договор о прекращении военных действий, а уж потом как что-то еще. И говорить о «кончине» «Минска-2» можно только при условии достойной замены.

Альтернатива?

«Альтернативы Минским соглашениям на сегодня реально не существует. Когда я слышу призывы, что нужно забыть о Минских договоренностях, то прежде чем разрушать, может, стоит сначала что-то построить? Нравится это или нет, даже сейчас есть много процессов, которые действуют на Минских соглашениях: социально-гуманитарные вопросы, вопросы инфраструктуры решаются через "Минск". Возобновление работы Vodafone – решается в Минске. Я не в восторге от того, что написано в Минских соглашениях. Но альтернативы на сегодня не существует. Это не значит, что ее не надо искать», – заявил в феврале нынешнего года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

Попытки предложить альтернативу в виде «Минска-3» в Украине не прекращались никогда. Однако, все они, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Не является исключением и вариант от «Экспертиза реформ». Там много интересного и… странного.

«В условиях вооруженной агрессии со стороны России, мы должны говорить о нарушении обязательств, которые взяли на себя подписанты Будапештского меморандума. Сейчас мы можем осуществлять мероприятия, направленные на восстановление ядерного потенциала Украины. Второе возможное направление – это предъявление иска к странам-гарантам за нарушение Будапештского меморандума, обращение с этим иском в Международный суд ООН. Но мы предлагаем обратить внимание на третий возможный сценарий развертывания событий. Это инициирование нового переговорного процесса под названием "Минск-3"», – сообщила эксперт общественной организации «Экспертиза реформ» Александра Дейнеко.

В рамках этого «Минска-3» Украина не должна «стоять с протянутой рукой» перед международными кредиторами, а потребовать компенсации за причинение ущерба в результате невыполнения своих международных обязательств странами-подписантами Будапештского меморандума. «Странами-нарушителями этой резолюции следует называть не только Россию, которая аннексировала Крым и фактически управляет главарями так называемых "Л-ДНР", но стоит признать нарушителями США и Великобританию за их бездеятельность относительно России», – заявила эксперт.

То есть, по сути, речь идет о том, чтобы потребовать компенсацию за причиненный военными действиями на Донбассе и аннексией Крыма ущерб не только от России, но и от США и Великобритании (!). Чтобы США, Британия и Россия восприняли происходящее всерьез, представители «Экспертиза реформ» предлагают… пригрозить им восстановлением ядерного потенциала Украины.

Ядерная угроза

«Мы можем не то, что пугать мир, а продемонстрировать миру: вы не можете нас эффективно защитить, мы имеем право прекратить для себя действие и обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия от 1968 года и двигаться в сторону восстановления ядерного потенциала. Первым шагом в переговорном процессе в новом формате "Минск-3" должно стать обращение высших органов и должностных лиц Украины – президента или Верховной Рады к странам-гарантам Будапештского меморандума и странам-участницам Нормандского формата с инициативой провести международные переговоры (по этому поводу)», – сообщил председатель Координационного совета ОО «Экспертиза реформ» Юрий Георгиевский.

Пригрозив восстановлением ядерного статуса, Украина, по мнению «Экспертизы реформ», должна добиться подписания «Минска-3». В нем должно быть зафиксировано три обязательства России.

«Во-первых, освобождение всех оккупированных территорий Украины – как Крыма, так и Донбасса от всех военных формирований, контролируемых Россией прямо или опосредовано. Во-вторых, Россия должна полностью прекратить работу и федеральных органов в Крыму, и оккупационных администраций на Донбассе. И все решения федеральных органов России, касающиеся Крыма, должны быть признаны утратившими силу. В-третьих, Россия должна добровольно в досудебном порядке компенсировать в полном объеме убытки, причиненные государству Украина, ее гражданам и юридическим лицам. Важным также является, чтобы Россия взяла на себя обязательства содействовать рассмотрению и принятию Советом безопасности ООН решения о введении в Украину миротворческого контингента», – сообщила эксперт общественной организации «Экспертиза реформ» Татьяна Барановская.

Дальше – больше. «Мы настаиваем, что стороны соглашения "Минск-3" должны реально гарантировать безопасность Украины. Мы назвали условно этот документ – "Будапешт-2". Также мы настаиваем, чтобы страны, не ратифицировавшие Римский статут Международного уголовного суда – а это США, Россия и Украина – должны его ратифицировать», – добавила эксперт ОО «Экспертиза реформ» Анна Гончар.

«Минск-2». Пока вне конкуренции

Приведенных цитат вполне достаточно, чтобы понять – предложенный вариант «Минска-3» – чистая утопия. В нем на проблемы с тем, что ни Украина, ни даже США и Евросоюз не могут заставить Россию сделать то, что им нужно, накладываются требования уже к США и Великобритании. А также угрозы по восстановлению ядерного статуса Украины, на которые США отреагирует не менее болезненно, нежели Россия.

Очевидно, что главная проблема «Минска-2» кроется не в недостатке креатива, а в отсутствии реальных механизмов заставить стороны банально выполнять условия, зафиксированные в договоре. В таких условиях можно предлагать любые, даже самые бредовые идеи. Все равно реализовать их не удастся. Так почему бы не дать волю фантазии?

А пока получается, что «Минску-2» на данный момент действительно нет альтернативы…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»