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Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два
Изменения в назначении субсидий касаются более половины украинских семей. Люди мечутся в поисках выхода: как сохранить субсидию? Кто-то пытается членов семьи, работающих за границей, выписать, кто-то, а таких немало, подает на развод. Это касается мужа и жены, прописанных по разным адресам.
Как отметила начальник отдела приема граждан Константиновского УСЗН Татьяна Мирошниченко, теперь, где бы ни был зарегистрирован законный муж, его доходы посчитают при назначении субсидии по месту регистрации жены и детей. Но и это еще не все.
По месту регистрации мужа также учтут доходы жены и несовершеннолетних детей, если они получают стипендию. Вот и получается, что доходы обоих супругов будут брать в расчет два раза. Например, жена и сын зарегистрированы по одному адресу. При расчете субсидии до этого времени брали зарплату жены и стипендию сына.
А доходы мужа, прописанного у своей мамы, учитывали при назначении субсидии по их адресу. Теперь доходы мужа учтут при назначении субсидии его жене. А когда за субсидией обратится мать мужа, то кроме ее пенсии и зарплаты сына, возьмут в расчет зарплату невестки и стипендию внука. Мы также писали, кого из субсидиантов тщательно проверяют.
Источник Знамя индустрии
Теги: Донбасс, субсидия, прописка, доходы
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