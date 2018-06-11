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8 запахов, которые заставят комара отказаться от вашей крови

11.06.2018 07:35
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8 запахов, которые заставят комара отказаться от вашей крови

Запахи, которые отпугивают комаров

1. Сто граммов камфары или валерьянки, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения.

2. Мелко нарезать свежие листья черемухи или рябины и натереть открытые участки кожи.

3. Эфирные масла гвоздики, базилика, аниса, эвкалипта:

Смазать открытые участки кожи (5-10 капель на стакан воды), или на источник огня – в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду. Смочите маслом этих растений ватку и положите на подоконник.

4. Свежие ветки бузины поставьте в комнату, они отпугивают комаров так же, как и запах листьев томата.

5. Если вы решили посидеть на природе — бросьте в костер веточки можжевельника.

6. Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов. 

7. Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, если умыться отваром из корней полыни (горсть рубленых корней залить 1,5 литрами воды, довести до кипения, настоять 20-30 мин.).

8. Когда у вас закончится жидкость для электрического фумигатора, не спешите бежать в магазин за сменным блоком. Залейте в пустой пузырек 100% экстракт (!) эвкалипта. Комары забудут дорогу в ваш дом

Источник: interesno.cc




Теги: Донбасс, комар, эфирное масло, насекомые
 
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