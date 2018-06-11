Энергетическая совместимость в любви по дате рождения

11.06.2018 08:12

Нумерология даты рождения может ответить на множество важных вопросов и пролить свет на то, что скрыто. В этот раз речь пойдет о любовной совместимости и об удаче в любви в целом.

Можно подумать, что даты рождения мужчины и женщины не играют никакой роли в становлении любовной фортуны, но это не так. Цифры всегда принимают участие в наших жизнях и в построении наших судеб. Изменить судьбу можно, но сделать это проще тогда, когда ты знаешь, что конкретно необходимо менять.

Вы можете рассчитать свою нумерологию с помощью приложения на нашем сайте, а можете сами поупражняться в математике и рассчитать совместимость своими руками. В этом вам помогут эти советы, подготовленные экспертами сайта dailyhoro.ru

Нумерологические расчеты

Вам понадобится рассчитать число судьбы для двух людей по дате рождения, чтобы получить искомое число совместимости, по которому и проводится анализ ваших отношений на энергетическую пригодность. Данное итоговое число получается при помощи вычитания из большего числа судьбы меньшего. Рассчитываются они следующим образом.

Допустим, вы родились 25.02.1990, а ваша вторая половинка 11.10.1988.

Сначала вы складываете все цифры каждой даты. Первая дата, 25.02.1990, превращается в 2 + 5 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0 = 28. Складываем до тех пор, пока не получится однозначное число: 28 = 2 + 8 = 10, и это еще не конец. Число 10 тоже нужно сложить 1 + 0 = 1.

То же самое со второй датой: 11.10.1988 превращается в 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 8 = 30, а число 30, это 3 + 0 = 3.

У нас получилось два нумерологических числа от даты рождения 1 и 3. Потом мы из большего числа судьбы вычитаем меньшее. 3 минус 1, получается 2. Это и есть число энергетической совместимости в любви для двух представленных дат рождения.

Если числа судьбы одинаковы, но даты рождения разные, то в таком случае получается при вычитании ноль. В нумерологии это число используется крайне редко из-за слепой энергии. В этом случае речь идет о браке или любви, в которой оба человека будут равны, но не энергетически, а по характеру. Это чревато частыми ссорами и полнейшим диссонансом, но не на постоянной основе, а время от времени. В отношениях такие числа часто непредсказуемы.

Совершенно иной случай, когда у двух влюбленных один и тот же день рождения. В этом случае стоит понимать, что ваши энергетические параметры во многом схожи. Как говорит нумерология, ваша кармическая составляющая судьбы тоже, скорее всего, одинакова.

Если дни вашего рождения полностью совпадают, то ваша энергетическая совместимость будет напрямую зависеть от того, насколько сильно вы продвинулись в кармическом искуплении. Узнать это не представляется возможным, так что придется рассчитывать на удачу. Очевидно, что в таком случае будет лучше, если знакомство и начало отношений будет как можно более поздним. Ранние отношения и браки у людей с идентичной датой рождения весьма шаткие и нестабильные.

Расшифровка чисел совместимости

Поскольку числа совместимости получаются путем вычитания из большего меньшего, то их всего восемь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О нуле мы рассказали выше, потому что это особенное число с безликой энергией.

Единица. Самое распространенное число совместимости по дате рождения. Если ваши даты рождения образуют числа судьбы, различные лишь на единицу, то вас ждет довольно приятная совместная жизнь. Любовная энергетика у вас стабильная, но не особо сильная. Это значит, что вы люди разные, но у вас есть множество точек соприкосновения. Дорожите такими отношениями, потому что ваша вторая половинка — ваш лучший талисман.

Двойка. Число совместимости 2 получается очень часто. Если у вас получилась Двойка, то в отношениях есть дыры. Залатать их можно, но только в том случае, если вы подберете для себя правильное окружение. У ваших отношений много врагов и недоброжелателей. Энергия двух половинок разнится, поэтому расшатать и без того слабую связь не составляет труда внешним источникам негатива. Заботьтесь о защите любви, будьте честными друг с другом и не пускайте недоброжелателей и завистников в свою жизнь.

Тройка. Это число совместимости получается у тех пар, в которых есть один ярко выраженный лидер и покорная вторая половинка. Удачный брак или отношения ждут вас только в том случае, если нет подавления. Лучше, чтобы мужчина был главой семьи в таком случае. Если женщина будет главной, то ей лучше не принижать достижения мужчины.

Четверка. Число Четыре получается у тех, кто желает отношениями закрыть какую-то брешь в самих себе. Любовь для вас обоих — спасение от рутины, бед и ненастий жизненных. У вас будет множество шансов доказать себе, что только в любви вы можете оставаться счастливыми. Обычно в таких отношениях обе стороны имели неудачный опыт. Это крепкая любовь, потому что энергетическая совместимость на высоте.

Пятерка. Число 5 получается еще реже. Такая любовь нужна вам для самореализации. Семья для вас — нечто побочное. Бывают случаи, когда любовь действительно настоящая, но требует какой-то подпитки. В таком браке или в таких отношения обязательно необходима финансовая стабильность и своевременная смена обстановки.

Шестерка. Энергетически такой союз очень слаб. В таких отношениях очень быстро разгорается огонь и страсть, но они так же быстро могут затухнуть, оставляя след на всей вашей жизни. Это очень яркие отношения, которым не суждено продлиться больше 2-3 лет. Если вам удалось прожить в отношениях дольше, значит вам в жизни сопутствует огромная удача.

Семерка. Второе по редкости число совместимости. Такие отношения развиваются очень медленно, потому что энергетически люди с такой разницей в числах судьбы весьма непохожи. Если вам удастся поддерживать друг друга всегда, то со временем вы станете идеальной парой, но в самом начале отношений вы можете прийти к обоюдному решению прервать связь. Сколько потребуется времени на «проверку», никто не знает — может уйти от пары лет до пары десятков.

Восьмерка. Самое редкое число, которое получается посредством вычитания Единицы из Девятки. Энергетически такой брак или союз неимоверно силен, однако, вы можете не понять, к чему вас ведут такие отношения. Они могут разрушить ваш мир и изменить его до неузнаваемости. Если вы готовы к этому, то можно рисковать. Если нет, то лучше осторожнее относиться к данным друг другу обещаниям

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru



