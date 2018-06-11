Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?

11.06.2018 22:04

Новые знакомства всегда привносят разнообразие в нашу жизнь, но никогда невозможно с первого взгляда предугадать, кто стоит перед нами. Возможно, знакомство подарит вам друга на всю жизнь, но может случиться и так, что ваш собеседник окажется токсическим человеком, которого лучше держать на расстоянии, дабы не стать энергетическим донором. Умение быстро распознавать токсичных людей – важный навык, который позволит правильно выстраивать тактику общения и не позволит причинить вам вред. Итак, по каким признакам можно сделать вывод о токсичности человека уже за 5 минут общения после знакомства?

Давайте рассмотрим типичные характеристики и признаки, которые выдают таких людей уже на первых минутах.

Громкая речь

Как правило, токсичные люди и потенциальные манипуляторы говорят немного громче, чем другие люди, особенно если находятся в большой компании. Как правило, заходя в помещение, где собрано большое количество людей, токсичного человека слышно сразу – он неумеренно громко, иногда раздражающе и неестественно смеется, болтает, практически не умолкая, и редко дает собеседникам вставить фразу.

Быстрое сближение

При знакомстве, даже в официальных ситуациях, токсические люди не стесняются вести себя так, будто бы знают вас еще со школьной скамьи, позволяют себе фамильярничать, нарушать личное пространство. Такой человек не обязательно полезет обниматься срезу же после знакомства, но его настойчивость и скорость сближения обязательно вызовет чувство дискомфорта, даже у самых дружелюбных и коммуникабельных людей. Прислушивайтесь к своим ощущениям, и вы точно сможете понять, что перед вами токсичный человек.

Неискренность

Доверяйте своим чувствам – если вы ощущаете, что человек, стоящий перед вами говорит неискренен, обратите внимание на 3 важных нюанса.

У него странная мимика лица – когда он произносит фразы, уголки губ слегка приподнимаются, как будто бы он хочет улыбнуться, но при этом все остальные мышцы лица неестественно напряжены, а глаза остаются серьезными.

Человек произносит шаблонные фразы в качестве комплиментов, использует их в чрезмерном количестве.

Напряженный лоб – брови приподняты, или наоборот, сдвинуты.

Эти характеристики помогают распознать неискренность практически в считанные секунды, но важно быть очень внимательными, потому что мимика у токсических людей очень выражена и одна видимая эмоция резко сменяется второй – не пропустите самое важное в мельчайших деталях.

Отсутствие зрительного контакта

Если речь идет о человеке, который не сознательно выбрал токсическую тактику построения отношений, то он будет избегать зрительного контакта. Общение с ним вызывает дискомфорт, так как он не явно, но все же пытается отвести взгляд, может съеживаться или производить другие жесты, если вам удастся поймать его взгляд.

Но, если перед вами опытный манипулятор, он наоборот, будет всячески пытаться установить зрительный контакт, причем так, что от его взгляда вы будете чувствовать себя неловко. Чрезмерный зрительный контакт говорит уже о сознательном выборе токсического поведения с целью манипулирования людьми. К счастью, токсических людей, которые осознанно выбрали такую тактику, единицы. Намного чаще встречаются люди, которые стали токсичными в результате внутренних душевных травм и потрясений.

Неоднозначные фразы

На первый взгляд безобидные, но имеющие двойной смысл, фразы – типичная тактика токсических людей. Как правило, они стараются выделить их небольшими паузами, чтобы они произвели нужный эффект – смутили человека, или вывели из состояния эмоционального равновесия. Обычно, токсические люди, прибегающие к этому приему сознательно, при отсутствии желаемой реакции могут повторить свой трюк, с другим высказыванием, или вернуться в теме разговора к незамеченному выражению.

Дисбаланс жестов и речи

Как правило, при общении с людьми мы никогда не обращаем внимания на жестикуляцию, точнее не концентрируемся на ней, потому что у эмоционально здоровых людей она всегда согласована и синхронизирована с речью. Гармония между словами, эмоциями и жестами делает так, чтобы мы воспринимаем послание, передаваемое человеком, целиком.

Но, если начинать общение с токсическим человеком, который питается за счет чужой энергии, можно уже с первых минут заметить, что жесты, эмоции и слова совсем не согласуются между собой. Они не синхронны. Руки такого человека могут говорить о раздражении и непринятии, в то же время рот будет мило улыбаться и произносить комплименты. Неискренность, ложь – главное оружие таких людей. Но, важно понимать – ложь можно спрятать в красивые слова, но язык жестов не умеет передавать неправдивые послания, так как движения согласовываются не с участком мозга, ответственным за речь, а с подсознательной частью.

Как видите, распознать токсического человека можно уже с первых минут общения. Поняв это, важно придерживаться защитной тактики поведения, не позволять ему нарушать установленные вами границы, а в случае необходимости просто разорвать связь.

Светлана, www.vitamarg.com