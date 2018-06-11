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Каким даром тебя наградила дата рождения
Бесталанных людей не бывает — каждого из нас природа наделила определенными способностями, реализация которых и обеспечивает наш жизненный успех. Однако далеко не у каждого способности проявляются еще в юности — многие люди осознают свое предназначение гораздо позднее. С помощью нумерологии можно ускорить этот процесс и начать развивать свой талант прямо сейчас.
Чтобы узнать, какими способностями вас одарила природа, нужно обратиться к дате вашего рождения.
Складывайте все числа даты, пока не получите цифру от 1 до 9 — это и будет число вашего таланта. Например, вы родились 17.01.1975. Складываем все числа: 1+7+0+1+1+9+7+5 = 4. Число таланта в данном примере — 4. Когда число таланта рассчитано, остается только прочитать его толкование и узнать, в какой сфере вы добьетесь наибольших успехов.
Число таланта по дате рождения
1 — символ лидерских способностей. Вы добьетесь больших успехов в любой коллективной работе, потому что сумеете увлечь людей и повести их за собой. Люди, которым соответствует это число таланта, инициативны, настойчивы, ответственны и коммуникабельны. Это прирожденные руководители. Если сейчас вы занимаете невысокую должность, вспомните о том, что все начинали с малого — и приступите к активным действиям.
2 — символ миролюбия и дипломатичности. Это число наделяет своего обладателя умением договариваться, располагать к себе самых претенциозных людей и с легкостью разрешать любые конфликты и споры. Люди с такими способностями могут добиться успеха практически в любой сфере: из них получаются хорошие психологи, адвокаты, дипломаты и предприниматели.
3 — символ жизнерадостности и вдохновения. Те, кому покровительствует это число таланта, отличаются богатым воображением, энергичностью и тягой к созиданию, а также умением настолько убедительно излагать свои мысли, что даже их близкие люди не всегда могут отличить обман от правды. Люди Тройки добиваются больших успехов в художественном творчестве, особенно — в актерском мастерстве.
4 — символ практичности и сосредоточенности. Высокая способность к концентрации и пристальное внимание к деталям помогают людям, находящимся под покровительством этого числа, добиваться успехов даже в самой сложной и однообразной работе. Они удачно справляются с трудными расчетами и составляют точные планы, поэтому прекрасно реализуют себя в финансовой сфере, а также — в архитектурном конструировании.
5 — символ любознательности и энергичности. Тот, кто рожден под этим числом, стремится познать окружающий мир, проанализировать и объяснить его удивительные явления. И, как правило, люди числа Пять наделены неистощимым запасом сил для того, чтобы открывать себе и окружающим новые горизонты знаний. Из них получаются прекрасные ученые, учителя, археологи.
6 — символ долга и верности. Природа наделила людей с этим числом таланта огромной силой, которая в полной мере раскроется в служении высоким человеческим целям. Такие люди — прекрасные воспитатели, учителя, врачи. Как правило, даже если их сфера работы достаточно далека от вышеперечисленных, они проявляют себя в помощи ближним: оказывают поддержку, дают мудрые советы и замечательно воспитывают детей.
7 — символ созидательности и мудрости. Тот, кому соответствует это число таланта, наделен сильными интеллектом и аналитическими способностями. Люди Семерки легко усваивают информацию, проникают в суть вещей, устанавливают глубинные связи между явлениями мира. Очень проницательны: умение «видеть людей насквозь» часто проявляется еще в детские годы. Успешно реализовывают себя в любой интеллектуальной деятельности и творчестве. Кроме того, у некоторых из них со временем развиваются экстрасенсорные способности.
8 — символ воли и силы. Рожденные под покровительством этого числа способны находить выход из самых сложных ситуаций и преодолевать все препятствия на пути к цели. Люди числа Восемь достигают больших успехов в любой сфере, требующей моральной или физической выносливости, особенно — в спорте.
9 — символ творчества. Вера в идеал и стремление к совершенствованию мира отличает тех, кому соответствует это число таланта. Такие люди эстетически восприимчивы и созидательны, поэтому реализовывают себя в творческих профессиях: словесном творчестве, актерской игре, музыкальном сочинительстве
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на lifepublic.ru
Теги: Донбасс, дата, талант, День рождения, нумерология
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