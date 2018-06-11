Почему важно прощать? Как простить человека?

11.06.2018 16:36

Ежедневно человек подвергается многочисленным стрессам, что приводит к состоянию депрессии и апатии. Вследствие чего наблюдается недостаток жизненной силы и энергии. Особенно сильно выматывают обиды и недовольства, которые копятся на душе и мешают радоваться жизни. Единственный и верный способ избавиться от обид – это простить своих обидчиков и очистить свои мысли от негативной информации.

Умение прощать – это действительно полезный навык, который необходимо развивать, чтобы открыть перед собой новые горизонты счастливой жизни. Прощать или не прощать, каждый человек сам решает для себя и чтобы принять правильное решение нужно знать, почему важно прощать и как простить человека, если он того не заслуживает.

Что собой представляет обида?

Обида – это гордость, задетое самолюбие, нереализованные иллюзии и даже недовольство собой. Но, как справиться, с привычкой обижаться и неумением прощать людей?

Для начала необходимо понять, что, затаив обиду, вы сделаете хуже не обидчику, а самому себе. Это испорченное настроение на весь день, как минимум, а то и годы. А что же происходит с душой и разумом? Какие эмоции вы испытываете, когда вам кажется, что вас оскорбили или унизили? Наверняка, это гнев, злость, раздражение, разочарование. Негативные эмоции и мысли способны подорвать ваше физическое здоровье и привести к серьезным заболеваниям.

Еще в далеком прошлом мудрые бабушки говорили, что все болезни от нервов. Представьте, что какие-либо незначительные обиды могут привести вас к серьезным проблемам со здоровьем. Манят ли вас такие перспективы или вы хотели бы видеть себя в будущем здоровым, счастливым и успешным человеком? Скорее всего, вы склоняетесь ко второму варианту, поэтому начните с себя и научитесь прощать людей.

Легко ли научиться прощать?

Простить обидчика, значит очистить свою душу. Но так ли легко простить незаслуженное оскорбление, предательство или неблагодарность? Несомненно, решиться на этот шаг невыносимо сложно, порой хочется кричать, когда душу разрывает от боли и бесконечных мыслей и вопросов «Почему?».

Простить – это действительно важное решение, но оно того стоит, особенно, если вам надоело зависеть от своих негативных эмоций, воспоминаний и мыслей. Нужно стремиться к большему и лучшему, и поэтому необходимо оставить все обиды в прошлом. Чтобы научиться прощать недостаточно одного понимания, что важно всех прощать, надо регулярно работать над собой и развивать уверенность в себе.

Как простить человека?

Простить обидчика порой бывает очень трудно, даже если это касается близких и родственников. Как правило, такие обиды носят более сложный характер и даже самые незначительные моменты воспринимаются, как предательство. Но постарайтесь поставить себя на место другого человека, и быть может, вы поймете мотив его поступка, и тогда обида развеется сама собой. Если вы все равно ощущаете боль и страдание, представьте, что из-за этой обиды вы можете потерять, как минимум, любовь и уважение, возможно, и дорогого сердцу человека. Нужно ценить и любить своих близких и прощать им их несовершенство, ведь вы тоже не идеал.

Практические рекомендации

Есть несколько способов, как простить человека, но работать они будут только в том случае, если вы действительно поймете, почему важно прощать и для чего оно вам нужно.

Письмо. Возьмите чистый лист и ручку. Подробно опишите все свои обиды на конкретного человека, что у вас вызывает злость и раздражение, можете описать даже ситуации. Пишите все, что приходит вам в голову, описывайте все свои эмоции и мысли. Закончите письмо фразой «Я освобождаю себя от обид, переживаний и негативных эмоций. Я прощаю и благодарю тебя за все. Я благодарю Всевышнего и Вселенную за способность прощать. Я открываю свое сердце и свою душу для любви, добра и счастья!»

Разговор. После того, как утихнут ваши эмоции, стоит поговорить с обидчиком и постараться донести до него, почему вам неприятен какой-либо момент. Возможно, ваш собеседник сообщит, что даже не хотел вас обидеть.

Профессиональная помощь. Если вы копили обиды на протяжении долгого времени, сдерживали эмоции и потеряли доверие к конкретному человеку, то вам сложно будет самостоятельно простить обидчика. Правильным решением будет обратиться к профессиональному психологу или в центр системных расстановок, где вам помогут разобраться в себе, расскажут, почему важно прощать, как простить человека и начать жить с чистого листа.

Впереди так много доброго и светлого, не стоит зацикливаться на своих обидах и проблемах. Относитесь к жизни с оптимизмом, двигайтесь вперед, ставьте перед собой цели и реализуйтесь, как успешная личность. Тогда вы просто забудете, что такое обиды и неприятности.

Источник: http://vitamarg.com