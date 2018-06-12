С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы

12.06.2018 19:43

В Украине насчитывается порядка 1,5 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц - переселенцев из Крыма и с Донбасса. Более трети из них - пенсионеры. При этом практически столько же – по разным оценкам, от 400 до 600 тыс. – остаются на неподконтрольной территории, а потому не получают причитающиеся им выплаты. Но даже те, кто успешно прошел проверки и получают пенсию, сталкиваются с различными проблемами. "Апостроф" разобрался, какие сложности испытывают украинские пенсионеры-переселенцы и почему власти не спешат эти проблемы устранять.

В Украине, по данным Министерства социальной политики, по состоянию на апрель 2018 года зарегистрировано 1,49 млн переселенцев (временно перемещенных лиц, ВПЛ). Подавляющее большинство из них – с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (общее количество ВПЛ учитывает также переселенцев из Крыма).

Более трети всех переселенцев – пенсионеры. По состоянию на 1 января 2018 года их было 516,1 тыс. человек (год назад количество пенсионеров-переселенцев составляло 548,9 тыс. человек). Такие данные приводит Пенсионный фонд Украины.

Всего в 2017 году на выплаты пенсий переселенцам было потрачено 11,1 млрд грн. За 2014-2017 годы на выплаты пенсионерам-переселенцам было выделено 56,9 млрд грн.

Проблемы и сложности

Пенсии переселенцам выплачиваются более-менее стабильно, однако есть и проблемы. Одна из них связана с тем, что довольно часто такие пенсионеры не могут подтвердить страховой стаж, так как соответствующие документы остались на оккупированной территории. Например, в случае бывших шахтеров речь идет о довольно значительных суммах.

Но основные сложности не в этом.

"Они уходят корнями в проблему того, что в государстве фактически отсутствует механизм выплат пенсий людям, которые живут на оккупированной территории", - сказала "Апострофу" экс-советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

С этим согласна юрист гражданской инициативы "Восток-СОС" Юлия Котова.

"Главная сложность в получении пенсий для жителей неподконтрольных территорий - то, что нужно переезжать на подконтрольную территорию, здесь проживать, проходить верификации - проверки по месту жительства, идентификацию по месту жительства, верификацию по датам (въезда и выезда) данных Государственной пограничной службы. Идет контроль пребывания на неподконтрольной территории до двух месяцев – то есть, если 60 дней переселенец был на неподконтрольной территории, ему приостанавливаются выплаты пенсии и других социальных выплат", - рассказала она "Апострофу".

Чтобы обойти ограничения, люди часто прибегают к не вполне законным действиям.

"У них есть один "механизм" - они должны прийти, обмануть государство, что они - переселенцы, и тогда они имеют право на получение своей пенсии", - говорит Олеся Цыбулько. По ее словам, такие люди "с легкой руки некоторых чиновников" получили название "пенсионные туристы".

Для пресечения такого "пенсионного туризма" власти ввели целый ряд проверок. "Если приходила комиссия и обнаруживала, что по соответствующему адресу переселенец не живет, его лишали всех выплат", - рассказывает Цыбулько. При этом, по ее словам, "под раздачу стали попадать реальные переселенцы". Она пояснила, что нередко людей просто не оказывалось дома, иногда они уезжали в отпуск или командировку и в отведенные на проверку три дня не имели возможности явиться в отделения социальной защиты.

Есть и другие схемы, которые используют мошенники.

"Во-первых, стали торговать адресами, потому что, когда люди приезжают (на подконтрольную украинской власти территорию), им нужно какой-то адрес назвать. Сейчас это поставлено на поток. Обычно люди ездят на микроавтобусах, потому что большие автобусы запрещены. Водитель предлагает оформить – средняя такса составляет 2000 грн. За это тебе адрес, без очереди в Пенсионном фонде, соцзащите все сделают", - отметила Олеся Цыбулько.

Еще одна схема заключается в том, что человек, который реально проживает в ОРДЛО, прописывается на подконтрольной территории. "Теоретически он уже не переселенец, и его уже не должны проверять", - поясняет она суть этой схемы.

Такие случаи находятся под пристальным вниманием компетентных органов, но, как часто бывает, в борьбе с подобного рода мошенничеством страдают, в первую очередь, добропорядочные граждане.

"Сюда попало много реальных переселенцев, которые купили себе небольшое жилье, или у них была возможность прописаться у родственников, потому что они устали от всех этих проверок. И тут им останавливают выплату пенсий", - говорит Цыбулько.

Юридические тонкости

Однако бывают ситуации, когда выплаты прекращаются при отсутствии всяких схем.

В частности, такое происходит в уже упомянутой ситуации, когда переселенцы отсутствуют на подконтрольной территории 60 дней и более.

"Сюда попали многие переселенцы, которые ехали в первой "волне", которые были в открытую настроены проукраински, они уехали и никогда не возвращались, потому что там они в "черных" списках и их ждет только "подвал". Но у них нет ни одного пересечения линии разграничения – не потому, что они тропами ехали, а потому, что они туда (в ОРДЛО, - "Апостроф") реально не ездят", - рассказывает Олеся Цыбулько.

При этом нужно четко понимать, что если гражданин Украины имеет право на украинскую пенсию, то он должен ее получать, независимо от того, живет он на подконтрольной территории или в ОРДЛО.

По словам Олеси Цыбулько, согласно решению Европейского суда по правам человека, пенсия признается имуществом, а по украинскому законодательству, пенсия – не социальная помощь, а страховая выплата, так как "человек всю жизнь платил взносы и имеет право на пенсию в этой стране".

Но это – на бумаге, а как дело обстоит в реальности?

Как рассказывает юрист Юлия Котова, статус ВПЛ и выплаты могут быть возобновлены лишь через шесть месяцев. Переселенцы по закону имеют право на компенсацию за эти полгода, однако не всегда удается ее получить.

"Как правило, они компенсируются – согласно законодательству, пенсия является собственностью гражданина Украины, и никто не имеет права ее лишать", - говорит Котова. Однако, по ее словам, бывают случаи, когда комиссия, которая собирается для рассмотрения конкретного случая по вопросу возобновления выплат, решает, что пенсионеру эти шесть месяцев можно не оплачивать.

Что делать в этом случае? "Приходится обращаться в суд", - отмечает юрист.

Почему в случае пенсионеров-переселенцев нарушается законодательство? Оказывается, все дело в правовой коллизии.

На сегодня ограничения в отношении временно перемещенных лиц и невыплат тем, кто живет на оккупированных территориях, установлены постановлениями Кабинета министров, однако законодательство о пенсионном обеспечении имеет высшую юридическую силу по сравнению с решениями правительства. "Поэтому суд все это учитывает и присуждает выплатить задолженность по пенсиям", - поясняет Юлия Котова.

С другой стороны, Пенсионный фонд не может игнорировать решения Кабмина, соответственно, нормативные акты снова и снова входят в противоречие друг с другом.

Кроме того, в таких ситуациях играет роль человеческий фактор. "Каждый трактует законодательство по-своему, потому что оно выписано таким образом, что можно подойти с разных сторон", - поясняет Юлия Котова.

В итоге в жернова попадают простые граждане – в данном случае пенсионеры-переселенцы.

Также не решен вопрос с теми жителями ОРДЛО, которые никогда не покидали оккупированные территории.

На самом деле, многим это просто не по карману. "В среднем проехать туда-назад (через линию разграничения) – это 500 грн", - поясняет Олеся Цыбулько. Таким образом, эти пенсионеры просто лишены возможности зарегистрироваться на подконтрольной территории.

"В пенсионном законодательстве установлен срок исковой давности по пенсионным выплатам – три года. То есть те пенсионеры, которые за это время не выезжали на подконтрольную территорию и не зарегистрировались на ней, смогут получить пенсию только за три года", - рассказывает Юлия Котова.

Устранить правовые коллизии могут парламент и правительство. Но будет ли это сделано – пускай хоть на пятый год войны, вынудившей миллион с лишним украинцев выехать из привычных мест и искать помощи у собственного же государства? Ответа на это вопрос пока нет. Как говорит Юлия Котова, власти должны сперва для себя решить, "что они вообще хотят от этого всего".

Долг платежом красен

Рано или поздно, ОРДЛО вернутся под контроль Киева, и все долги пенсионерам должны быть выплачены.

"Если мы возвращаем территории, мы должны все выплатить", - говорит Олеся Цыбулько. По ее словам, это не право, а прямая обязанность Украины как государства.

При этом, сколько на сегодня пенсионеров на неподконтрольных территориях и о каких суммах может идти речь, на данный момент не знает никто.

"Таких достоверных данных о том, сколько жителей действительно переместились, а сколько действительно остались там, сколько умерли - нет. Никто не знает, сколько из тех пенсионеров, которые не перерегистрировались, еще живы. Есть одинокие люди, за которыми никто не выезжает, есть те, которые по политическим соображениям не выезжают и не получают документы украинского образца", - рассказывает Юлия Котова.

В Пенсионном фонде лишь разводят руками и признают: им также неведомо, сколько пенсионеров осталось в ОРДЛО. "Точных данных о численности пенсионеров, которые находятся на неподконтрольной территории, в частности, об умерших и выехавших в другие страны, нет", – говорится в одном из недавних сообщений пресс-службы фонда.

В 2016 году верификацию не прошли более 400 тыс. пенсионеров-переселенцев. Скорее, всего, именно столько сейчас пенсионеров в ОРДЛО, хотя, по оценке экспертов и представителей гуманитарных организаций, их может быть еще больше – 500-600 тыс.

Каждый год Пенсионный фонд отчитывается об экономии средств. В основном неизрасходованные деньги – это пенсии тех, кто остался на неподконтрольной Киеву территории. Все в том же 2016 году было сэкономлено 13,5 млрд грн. В зависимости от года, сумма может варьироваться в ту или иную сторону, однако порядок примерно понятен. Если ОРДЛО вернется под контроль Украины в 2018 году, на выплату пенсионного долга уйдет не менее 60 млрд грн.