Все рубрики раздела
- Кому нельзя есть оливки15:25
- Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду14:19
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 4014:00
- Неожиданные факты о шоколаде, которые мало кому известны08:55
- Как ухаживать за глазами и кожей вокруг глаз: золотые секреты Аюрведы08:20
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!20:01
- С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы19:43
- 5 бoлeзнeй, кomopыe бoяmcя кoфe, кaк oгня16:28
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду
Резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов.
Душ является одним из самых эффективных методов охлаждения тела, поэтому, когда на улице очень жарко, его принимают несколько раз в день, сообщает Хроника.инфосо ссылкой на Новости Ю.
Но у медиков немного иное мнение на счет пользы прохладного или вообще холодного душа. Оказывается, освежаться в жару под душем очень опасно для здоровья и жизни в целом.
Зайдя в дом с улицы, где стоит жара, человек тут же отправляется в душ, а это чревато резким перепадом температур и спазмом кровеносных сосудов. Поэтому медики советуют сначала остыть, а потом уже идти в душ и при этом, желательно, чтобы вода не была слишком холодной.
Особенно данную рекомендацию должны соблюдать сердечники и те, у кого есть сосудистые заболевания, вне зависимости от возраста.
Почему все-таки нельзя принимать холодный душ в жару?
Как уже отмечалось выше, холодная вода может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний у человека, тело которого было в буквальном смысле разогрето на солнце. По словам медиков, неоднократное принятие прохладного душа в знойный день — это шоковая терапия для сердца и сосудистой системы.
Также, резкий перепад температур, если у человека снижен иммунитет, мгновенно вызовет симптомы простуды, а насморк и другие неприятные явления уж никак не вписываются в планы на лето.
Стоит отметить, что сама по себе летняя жара — это мощнейший стресс для человеческого организма и холодный душ лишь усугубляет ситуацию, провоцируя еще одну «встряску».
Медики советуют в жару не торопиться принимать душ, а подождать 10-20 минут, пока тело немного остынет и восстановится. Но и в этом случае вода не должна быть ледяной.
Теги: Донбасс, здоровье, погода, вода, опасность, жара
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?13:10
- СМИ: РФ еще год будет поставлять электроэнергию в ОРЛО12:11
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- КПП «Горловка будет временно закрыт09:15
- СБУ: 500 освобожденных украинцев рассказали о пытках в ОРДЛО07:10
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"22:07
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта21:28
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка21:09
- Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО20:45
- В Харькове взорвали банкомат: украдены деньги15:41
- Кому нельзя есть оливки15:25
- Испытание на прочность: телеканал «Интер» угодил в новый скандал с ЧМ-201815:10
- Стало известно, кто из мировых лидеров приедет на открытие ЧМ в России15:00
- В поисках угля: эксперт Марунич рассказал, к чему стоит готовиться украинцам14:50
- Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Азербайджана14:35
- Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду14:19
- Xiaomi создала "Кубик Рубика XXI века"14:10
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 4014:00
- На Закарпатье из-за стихии и града поврежены сотни домов и уничтожен урожай13:43
- Кому нельзя есть оливки15:25
- Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду14:19
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 4014:00
- Неожиданные факты о шоколаде, которые мало кому известны08:55
- Как ухаживать за глазами и кожей вокруг глаз: золотые секреты Аюрведы08:20
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!20:01
- С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы19:43
- 5 бoлeзнeй, кomopыe бoяmcя кoфe, кaк oгня16:28
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Донецк обстреляли, много повреждений
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- Битва за Донбасс: у Крымского лютуют сепары и продвигается "Третья сила"
- "Мэр" Горловки сходил в ночной клуб и "наехал" на "мэра" Донецка
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде