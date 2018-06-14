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Если Путин сейчас атакует Украину, все произойдет моментально
В феврале 2014 года Кремль во время зимней Олимпиады в Сочи атаковал Украину и начал аннексию Крыма. Перед чемпионатом мира по футболу-2018, который 14 июня стартует в РФ, Владимир Путин выступил с угрозами в адрес Украины.
Чем ситуация 2018 года принципиально отличается от 2014-го и что будет с кремлевским режимом, если во время чемпионата мира Путин решится на масштабную атаку против Украины или стран Европы, "Апострофу" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.
Я считаю, что 2018 год - это совершенно не 2014-й. В 2014 году Путин на фоне сочинской Олимпиады сделал то, что он сделал, но он совершенно не понимал последствий в полном объеме. Эти последствия понимали я и еще, может, какое-то количество тысяч человек в России, но не больше.
Прошло четыре года, и теперь он не только понимает последствия, но и находится в совершенно другом мире по сравнению с тем, что было в январе 2014 года, перед Олимпиадой: это санкционный режим, статус страны-изгоя, сбитый "Боинг", обвинения в международном терроризме и военных преступлениях. Именно поэтому сравнивать чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в Сочи – их кануны, проведение и окончание – с точки зрения действий или отсутствия действий Путина просто некорректно и глупо. Потому что это уже другой мир.
Любая эскалация войны Путина против Украины на самом деле закончится ускорением падения режима, и мне кажется, что он это понимает. При введении условных российских танков в условный "Будапешт" против путинского режима будут применены самые-самые жесткие санкции, включая массовое включение физических лиц, перечисленных в докладе Конгресса США, в списки персональных санкций и массовое включение российской финансовой, банковской системы в санкционный режим.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, атака
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