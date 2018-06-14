Политолог Кулик: На Донбассе началось «закріпачення» местного населения

14.06.2018 15:16

Раздача паспортов - это обычная практика российской экспансии на постсоветском пространстве. Об этом в комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA сообщил политический эксперт Виталий Кулик.

Комментируя желание Кремля раздавать российские паспорта украинцам, наш собеседник отмечает следующее: «Раздача паспортов - это обычная практика российской экспансии на постсоветском пространстве. Они это делали в Осетии и Абхазии, в Приднестровье и ряде других территорий, в том числе и в Украине. Такая политика уже осуждалась и в ПАСЕ, и в других международных организациях, всячески подчеркивалось, что она недопустима и приводит к сепаратизации регионов и созданию напряженности вообще в Европе».

По словам эксперта, Украина будет апеллировать к международным институциям и говорить о необходимости введения новых санкций.

«Вряд ли мы получим санкции, но это не сыграет в пользу России для перезапуска ее отношений со странами ЕС. Россия хотела бы наладить отношения с ключевыми странами, перезапустить эти отношения, но на мой взгляд, это будет проблематично в контексте того, что РФ все больше и больше использует запрещенные приемы в отношении Украины», - отмечает политолог.

По словам Кулика, в подобной ситуации нужна «активная наступательная позиция украинской дипломатии для донесения этой тревожной информации во всевозможные площадки и институции».

«То есть, мы должны использовать все - от Красного Креста до ООН. Для жителей ОРДЛО это будет средство передвижения по России, то есть они смогут таким образом получить заграничные паспорта РФ, смогут путешествовать по России и трудоустраиваться. Но, раздавая паспорта, Кремль будет стимулировать людей к выезду из ОРДЛО, а это повлечет за собой опустошение территорий. Им же, наоборот, нужны там люди для того, чтобы создавать дармовые рабочие места», - объясняет собеседник издания.

В данный момент, продолжает эксперт, на Донбассе происходит «закрепачення» местного населения.

«Простой пример, история с заводами в Горловке. Всех рабочих, мужчин, вывезли в поле, провели т. н. военные сборы в армии «ДНР», потом переписали все паспортные данные и сказали: ребята, вы теперь невыездные, вы теперь военнослужащие такой-то воинской части, и вам запрещен выезд в Россию и за линию разделения в Украину. То есть это фактически «крепаки». То есть, их вряд ли спасет российский паспорт, который им, возможно, и вовсе не дадут», - добавляет Кулик.