«Прощай, субсидия!» Следующий этап

14.06.2018 08:11

Несколько дней назад стало более или менее понятно, как именно будет происходить в Украине дальнейшее сокращение количества получающих жилищно-коммунальные субсидии. Как заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко, для обеспечения этого проверки будут идти в несколько этапов.

Тотальная верификация

Первым этапом, по его словам, будет проверка получателей субсидий во время ее начисления в территориальных подразделениях Министерства труда и социальной политики. Вторым – верификация по данным государственного реестра фискальной службы (говоря проще, учет доходов украинцев по данным налоговых служб).

Параллельно с этим будет вестись верификация по реестрам Государственной миграционной службы (кто, куда, когда и за что выезжал), реестрам Министерства юстиции (кому какое имущество реально принадлежит), а также данным банков по отслеживанию безналичных операций населения по оплате дорогостоящих покупок.

«Вся информация будет собираться и обрабатываться в Минфине. Это позволит в автоматическом режиме выявлять субсидиантов, имущественное состояние которых является сомнительным и нуждается в дополнительной проверке. До этого момента системной проверки получателей субсидий не производилось. Поэтому сейчас нужно обеспечить функционирование системы в автоматическом режиме, создав предохранители злоупотреблений для огромного количества получателей субсидий, и антикоррупционные для контролирующих органов. Это позволит упредить момент, когда гражданин начинает обманывать как государство, так и налогоплательщиков, притворяясь неплатежеспособным», – пояснил Сергей Марченко.

Субсидии. Опять по-новому

По сути, речь идет о начале практической реализации апрельских решений правительства Украины. Как известно, на внеочередном заседании Кабмина 27 апреля правительство ужесточило правила назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения. А уже с 1 мая 2018 года обновленные правила вступили в силу.

По новым правилам, субсидии на оплату услуг ЖКХ больше не предоставляются, если:

в собственности семьи есть авто, которому менее пяти лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органами социальной защиты населения),

площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м (кроме детских домов семейного типа и приемных семей).

Также, если на жилищную субсидию претендует украинец трудоспособного возраста, декларирующий себя как безработный, но не зарегистрированный официально в этом статусе в центре занятости, то при определении возможности предоставлении ему субсидии, органы социальной зашиты будут считать, что его доход составляет… три прожиточных минимума или 5286 грн. Это по очевидным причинам делает его претензии на получение субсидии довольно призрачными априори.

Наконец, с 1 мая в Украине в очередной раз урезали социальные нормы потребления коммунальных услуг населением, на которые распространяется право получения субсидии. Так норма потребления природного газа в предстоящий отопительный сезон 2018-2019 годов снижена с 5 до 4,5 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади, а электроэнергии – с 51 кВт-ч до 30 кВт-ч на 1 кв. м отапливаемой площади. Нормы установлены все тем же постановлением правительства от 27 апреля 2018 года №329.

Впрочем, возможно назначение субсидии на площадь сверх утвержденной нормы. Однако, субсидируемая площадь может быть увеличена не более чем на 30%.

Переселенцы тоже «в игре»

Примечательно, что переселенцам по новым правилам разрешили оформлять субсидии без заключения договора аренды жилья. Для того, чтобы претендовать на субсидию им теперь достаточно лишь подать заявление и декларацию. Однако, сам факт подачи такого заявления ВПЛ будет основанием для проверки так называемых «материально-бытовых условий» переселенца-претендента социальным инспектором так сказать «в поле», т.е. по месту проживания.

Фактически это означает, что подавляющее большинство ВПЛ, которые захотят оформить жилищную субсидию, столкнутся с проверкой своих условий на дому социальным инспектором. Акт обследования инспектора и будет основанием для положительного (или отрицательного) решения по поводу назначения субсидии.

Кстати, с 1 мая 2018 года Министерство труда и социальной политики изменило форму заявления и декларации о доходах для получения субсидии. В этой связи некоторые наблюдательные переселенцы уже заметили, что теперь претендентам на субсидию в декларации о доходах необходимо будет указывать и свои доходы от аренды имущества, в частности доходы от сдачи квартиры в наем. Для этого даже ввели новую графу «другие доходы». Очевидно, что желание переселенцев получить субсидию войдет в серьезное противоречие с интересами хозяев жилья, которые зачастую не сильно склонны афишировать сдачу жилья квартирантам внаем. Создаст ли это какие-то проблемы ВПЛ? Некоторым из них – безусловно.

Непобедимые субсидианты

Впрочем, это будут частности на фоне общих проблем. «Автоматический перерасчет субсидий коснется лишь тех, кто за отчетный период не приобретал предметы роскоши или автомобили, или семьи, в которых нет работоспособных членов, декларирующих нулевые доходы. По нашим подсчетам, в связи с введением новых правил начисления субсидий примерно 15-20% украинцев-получателей субсидий должны будут обратиться в региональные управления социальной политики для переоформления выплат», – сообщил о вероятных следствиях нововведений директор Департамента государственной социальной помощи Министерства труда и социальной политики Виталий Музыченко.

На самом деле, под такой обтекаемой формулировкой скрывался вполне очевидный факт: большая часть из этих 15-20% субсидиантов, которые должны будут обратиться за переоформлением субсидий, эти субсидии потеряют. Из этого никто никакого секрета особенно и не делает.

«В течение 2017 года 8 млн украинских семей обратились за субсидиями (по данным Госстата Украины, обратилось – 8,2 млн, получило – 8,8 млн семей, с учетом поданных ранее документов, – прим. автора). В новых правилах предусмотрено больше стимулов для того, чтобы наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали», – сообщил Виталий Музыченко.

Социальный инспектор. Домашний…

Что касается предстоящих проверок на дому, то Минсоцполитики еще несколько лет назад разработало законопроект «О социальной инспекции». Однако, этот проект закона до сих пор так и не принят Верховной Радой. Поэтому, основным документом, регламентирующим деятельность социальных инспекторов, являются все те же недавно измененные правила предоставления субсидий. Эти правила разрешают инспекторам проверять некоторые конкретные группы субсидиантов.

Во-первых, как уже было сказано, речь идет о переселенцах. Им отныне не нужно предоставлять договор об аренде квартиры или дома. Достаточно лишь написать заявление, приложив к нему декларацию. Визит социального инспектора домой к таким ВПЛ отныне становится обязательной частью процедуры получения субсидии.

Во-вторых, социальные инспекторы непременно придут с проверкой в ответ на заявление о том, что в жилье реально проживает меньше людей, чем зарегистрировано. В подобном заявлении нужно будет указать – какие именно из зарегистрированных в квартире или доме членов семьи живут в другом месте. В качестве доказательства необходимо будет предоставить справку с работы в другом городе или договор об аренде другой квартиры. Социальный инспектор на месте должен будет изучить ситуацию и установить, не соврали ли потенциальные субсидианты.

И, наконец, в третьих, обязательной проверке по месту жительства подлежат семьи, которые формально не соответствуют условиям для предоставления субсидии, но настаивают на том, что в ней есть потребность в связи с тяжелыми материальными обстоятельствами.

В соответствии с утвержденным правительством актом, инспектор должен собрать информацию об имуществе, которое находится в собственности семьи, о дополнительных источниках дохода, о крупных покупках. При этом, внимание инспектора может привлечь буквально любая техника или предмет интерьера. И если он посчитает, что это новая и дорогая вещь, претендентам на субсидию придется отвечать на все вопросы, связанные с обстоятельствами его покупки.

При этом, не пустить инспектора с проверкой претенденты на субсидию не могут. «Конечно, зайти в дом или в квартиру они могут только по приглашению. Если инспектор постучался, а вы не открыли, или не впустили, ломиться в дом не имеют право. Но в то же время стоит учитывать, что инспектор укажет в акте, что субсидиант не впустил его в дом. И комиссия может отказать в коммунальной скидке», – пояснил юрист Александр Плахотник.

Эксперты сильно сомневаются

Примечательно, что широкие полномочия инспекторов сразу вызвали некоторые опасения у экспертов. «Социальные работники – очень бедные люди. Возможна ситуация, когда потенциальный оформитель субсидии, который каждый месяц экономит по 1,5-2 тыс. грн предложит социальному работнику 1/12 от суммы сэкономленного за то, чтобы он чего-то не заметил», – сообщил эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко.

По его мнению, из-за того, что порядка проведения проверок получателей субсидий в реальности нет, полномочий и законных оснований для проверки у инспекторов также нет (закон так и не принят), то и никакой ответственности со стороны социального инспектора перед законом – также нет. Поэтому подобные проверки легко спровоцируют волну коррупции.

Впрочем, вызывает большие сомнения сам факт возможности осуществления таких проверок.

«Если 30% получателей субсидии должны будут перепроверить, причем как-то отдельно, то 30% от 7 млн получателей субсидий – получается около 2 млн (в реальности – 2,64 млн, – прим. автора). Вы себе представляете, какое количество проверяющих нужно, чтобы проверить такое количество домохозяйств? Совершенно непонятно, кто это будет делать. А внутренние переселенцы, вообще все будут вынуждены переподтверждать свои субсидии. А переселенцев у нас 1,5 млн человек», – подчеркнул Юрий Гаврилечко.

По его словам, всего в системе Минсоцполитики работает около 20 тыс. социальных работников. При идеальном раскладе все определенные к проверке домохозяйства будут проверяться несколько месяцев. И то, при условии, что все социальные работники больше ничем заниматься не будут. Но расклад совершенно точно не будет идеальным.

«Неграмотные члены Кабинета министров заложили в своем постановлении норму, которая приведет к массе судебных исков. Поскольку теперь получение субсидии поставили в зависимость от доходов членов семьи. Домохозяйство и семья – это абсолютно разные вещи по действующему законодательству. Семья – это общность, связанная родственными узами, а домохозяйство – это общность, связанная общим ведением хозяйства. И совершенно непонятно, каким образом будут проверять доходы претендентов на субсидии. К примеру, родители прописаны в квартире с сыном, который вырос и женат. При этом его супруга прописана в другом месте. Обе семьи хотят оформить субсидии. Пенсионеры столкнутся с ситуацией, когда к их доходам приплюсуют не только доходы их ребенка, который с ними зарегистрирован в одной квартире, а и его супруги, которая зарегистрирована совершенно в другом месте. И наоборот – одни и те же доходы будут де-факто дважды учитываться при оформлении субсидии», – пояснил эксперт и добавил, что новая, установленная форма учета доходов по субсидиям, может привести к массе судебных исков в связи с путаницей между понятием «семья» и «домохозяйство».

Куда идем?

Впрочем, не похоже, чтобы все эти вопросы сильно волновали правительство. Но поставило себе цепь стратегических целей и идет к ним, не взирая ни на что.

Первая цель была – максимально увеличить коммунальные тарифы населению и не допустить массовых акций протеста по этому поводу. Как известно, тарифы практически на все коммунальные услуги в Украине за последние годы выросли в несколько раз, но население никаких протестных поползновений по этому поводу не проявило.

Причина такой метаморфозы проста – все, кому не хватало текущих доходов, чтобы оплачивать возросшие коммунальные тарифы, могли безо всяких проблем оформить жилищные субсидии. Для этой цели условия оформления таких субсидий были предельно либеральными. При этом, в холодное время года (в отопительный сезон) субсидии зачастую покрывали 80-90% коммунальных тарифов.

Но в условиях падения отечественной экономики и, как следствие, доходов населения в январе 2017 года наступил момент, когда количество получателей субсидии в Украине перевалило за 7,5 млн или 50% всех домохозяйств. «Очень скоро в правительстве поняли, что чтобы всем желающим выплачивать субсидии, нужно где-то брать деньги. А деньги – это налоги, от которых украинцы массово убегают. Поэтому правительство начало уже лихорадочно пытаться сократить количество субсидиантов, и, соответственно, расходы на субсидии. Потому что денег просто нет», – пояснил экс-министр ЖКХ, председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко.

Предвидя неизбежное, правительство еще в сентябре 2016 года начало компанию по сокращению количества получающих субсидии. Для этого оно изменило прядок назначения и предоставления субсидий. Именно тогда начались массовые верификации получателей субсидий. Именно тогда 1,75 млн украинских безработных впервые в истории установили доходы в два прожиточных минимума при расчете субсидии. Но все это не помогло.

В мае 2017 года правила назначения субсидий вновь были ужесточены. Был на месяц сокращен отопительный сезон по всей стране, а также был введен запрет на предоставление субсидии при долге по оплате услуг ЖКХ в 2 месяца и более. Также традиционно были опять уменьшены социальные нормы потребления коммунальных услуг, на которые распространяется субсидия.

«По факту на январь 2017 года получателей субсидий было 7,5 млн домохозяйств. Еще 1,5 млн имели формальное право на получение небольшой субсидии, но не захотели заниматься оформлением. Я прогнозирую, что на 1 января 2018 года субсидии будут получать около 5 млн украинских домохозяйств», – сообщил в мае прошлого года министр труда и социальной политики Андрей Рева.

Но надеждам этим сбыться не удалось. По данным Госстата Украины, в течение всего 2017 года субсидии получили 8,8 млн домохозяйств. В то же время, мировой опыт показывает, что система жилищных субсидий может функционировать, если субсидии охватывают не более 20% домохозяйств страны. Превышение этого порога ведет к системному финансовому кризису, когда затраты на выплату субсидий становятся непосильными для страны.

В свете этого дальнейшие шаги правительства по сокращению количества субсидиантов любой ценой, смотрятся очень непопулярно, но вполне логично. И, конечно, будут продолжены и дальше. Причем, учитывая динамику развития ситуации, видимо, по нарастающей. То есть нужно ждать дальнейшего ужесточения существующих и появления новых условий предоставления субсидий, а также всестороннего совершенствования верификации. Потому, что время второго этапа – прощания с субсидиями – пришло…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»