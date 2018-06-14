В жару нельзя принимать холодный душ. Опасно!

14.06.2018 08:03

Душ является одним из эффективных методов охлаждения тела, поэтому, когда на улице слишком жарко, его принимают несколько раз в день.

Об этом сообщают Новости Ю.

Однако у медиков немного иное мнение на счет пользы прохладного или вообще холодного душа. Оказывается, освежаться в жару под душем очень опасно для здоровья.

Зайдя в дом со зноя, человек тут же отправляется в душ, а это чревато резким перепадом температур и спазмом кровеносных сосудов. Поэтому медики советуют сначала остыть, а потом уже идти в душ и при этом, желательно, чтобы вода не была слишком холодной.

Особенно данную рекомендацию должны соблюдать сердечники и те, у кого есть сосудистые заболевания, вне зависимости от возраста.

Отмечается, что сама по себе летняя жара — это мощнейший стресс для человеческого организма и холодный душ лишь усугубляет ситуацию.

Медики советуют в жару не торопиться принимать душ, а подождать 10-20 минут, пока тело немного остынет и восстановится. Но и в этом случае вода не должна быть ледяной.