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В жару нельзя принимать холодный душ. Опасно!
Душ является одним из эффективных методов охлаждения тела, поэтому, когда на улице слишком жарко, его принимают несколько раз в день.
Об этом сообщают Новости Ю.
Однако у медиков немного иное мнение на счет пользы прохладного или вообще холодного душа. Оказывается, освежаться в жару под душем очень опасно для здоровья.
Зайдя в дом со зноя, человек тут же отправляется в душ, а это чревато резким перепадом температур и спазмом кровеносных сосудов. Поэтому медики советуют сначала остыть, а потом уже идти в душ и при этом, желательно, чтобы вода не была слишком холодной.
Особенно данную рекомендацию должны соблюдать сердечники и те, у кого есть сосудистые заболевания, вне зависимости от возраста.
Отмечается, что сама по себе летняя жара — это мощнейший стресс для человеческого организма и холодный душ лишь усугубляет ситуацию.
Медики советуют в жару не торопиться принимать душ, а подождать 10-20 минут, пока тело немного остынет и восстановится. Но и в этом случае вода не должна быть ледяной.
Теги: Донбасс, опасность, душ, жара, холод
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