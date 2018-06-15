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Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе
В летний период риск пищевого отравления возрастает.
Лето - это не только период отпусков и пикников на природе, а еще и период, когда количество отравившихся продуктами питания увеличивается с каждым днем.
Больше остальных отравлению подвержены дети, но и взрослые не застрахованы. Поэтому врачи напомнили о правилах, которые помогут избежать проблем со здоровьем на отдыхе и после него:
1. Готовьте сами. Врачи не советуют отовариваться на стихийном рынке перед отъездом за город, лучше приготовить все самостоятельно. Так вы будете уверенны в том, что соблюдены все санитарные нормы.
2. Мойте руки и свежие продукты. Очень часто на рынках продавцы предлагают прямо на месте попробовать их товар, чтобы убедиться в безупречном вкусе. Но никто не знает, кто до вас трогал продукты, сколько на них бактерий и грязи. К тому же, ходить по рынку и иметь чистые руки - невозможно.
3. Не берите с собой скоропортящиеся продукты. Особенно это касается десертов с белковым кремом.
4. Желательно готовить пищу и буквально сразу ее употреблять. В летний жаркий день любое блюдо становится потенциально опасным для пищеварения, если хранится более двух часов.
5. Свежие продукты нельзя нарезать на доске, где ранее нарезали мясо или рыбу. Бактерии из сырого мяса/рыбы проникают в доску, а потом переселяются в свежие овощи и попадают в организм человека, вызывая симптомы пищевого отравления.
Возьмите на заметку вышеперечисленные справила от медиков и при их соблюдении вы сможете обезопасить себя и близких от риска отравиться.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, отравление, советы
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