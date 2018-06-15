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Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта
Жидкости для полоскания ротовой полости способны вызвать у людей кариес и даже сахарный диабет.
Такое заявление сделали британские стоматологи из Центра Fresh Breath в Лондоне под руководством ведущего стоматолога Фила Штеммера, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Они провели исследования, в результате которых выяснили, что химический состав жидкостей для полоскания рта нейтрализует действие зубной пасты.
При регулярном применении подобных ополаскивателей, которые фактически сводят к нулю защитный эффект паст, у человека неизбежно появится кариес,
– объяснил Фил Штеммер.
Наиболее эффективными средствами для защиты зубов от кариеса будут зубная паста, щетка и зубная нить. А вот от ополаскивателей для рта лучше отказываться – они лишь на некоторое время освежают дыхание.
К слову, стоматологи из Гарвардского университета в США обнаружили связь между ополаскивателями для рта и появлением у человека диабета.
Теги: Донбасс, вред, стоматология, ополаскиватель
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