Все рубрики раздела
- Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день11:22
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день
Суббота этой недели открывает перед многими знаками зодиака удивительные возможности, пусть некоторым и придется приложить усилия для достижения успеха. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.
ОВЕН
Внезапные растраты на этой неделе застали вас врасплох и теперешнее состояние счета мягко говоря не радует. Откажитесь от наименее важных покупок в ближайшее время и начинайте копить деньги уже сегодня. Текущий период наиболее благоприятный для построения подобного рода планов.
ТЕЛЕЦ
Первый выходной день этой недели Тельцы проведут весьма благоприятно. Сегодня отличный день для того, чтобы сделать много хороших дел как для себя, так и для окружающих, небезразличных вам людей. Поинтересуйтесь, возможно, кто-то нуждается в вашей помощи, но просто не решается об этом сказать.
БЛИЗНЕЦЫ
Риск подвергнуться заболеваниям сегодня крайне высок и Близнецы могут прочувствовать это на себе. Наиболее опасными являются простые заболевания простудного типа. Выбирая сегодня место в транспорте с открытыми окнами, определяясь с одеждой на прогулку, оцените внимательно погоду и общие условия.
РАК
Уже сегодня Раки увидят, к чему пришли деловые и личные отношения, над которыми пришлось упорно работать последнее время. Вероятно, в эту субботу ваш круг общения покинут некоторые люди, однако не стоит расстраиваться по этому поводу. Очевидно, вам не по пути.
ЛЕВ
Далеко не все дастся сегодня Львам так легко, как бы этого хотелось. Главное, не переставайте пробовать, если вы будете настойчивы, наверняка преуспеете. При этом стоит обойтись без хитростей и лукавства. Будьте сегодня честными с собой и каждым встречным.
ДЕВА
Как и Близнецам, Девам сегодня стоит позаботиться о своем здоровье и сделать упор на иммунитет. Укрепить его вам сегодня помогут новый рацион питания и свежий взгляд на тот образ жизни, который вы ведете.
ВЕСЫ
Будьте сегодня объективны. Пожалуй, это главный совет звезд на этот день для Весов. Взвешивайте свои слова и сразу думайте о том, к чему могут привести ваши поступки.
СКОРПИОН
Скорпионы уже сегодня могут ощутить весомые перемены как в личной жизни, так и на пути к целям профессиональным. Последнее время вы очень старались уладить все неурядицы и заполнить пробелы. Очевидно, вам это удалось.
СТРЕЛЕЦ
Главными инструментами и залогом благоприятного дня для Стрельцов сегодня станут здравомыслие и самообладание. Не стоит давать много воли вашим фантазиям. Чем больше иллюзий вы построите, тем жестче окажется удар о твердую реальность.
КОЗЕРОГ
У Козерогов сегодня буквально откроется второе дыхание. Вероятно, вы сами удивитесь тому, что окажетесь готовы к решению проблем, которые казались до этого дня непосильными. Взвесьте свои возможности, проанализируйте цели и направьте энергию в правильное русло.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи просто не могу налюбоваться переменами во внешности. Замечают их и окружающие вас люди, пусть и не говорят об этом вслух. Именно эти дни перемены в имидже могут открыть перед вами новые двери.
РЫБЫ
Сегодняшний день обозначит начало великих проектов и замыслов, которые вы вынашиваете уже долгое время. Вероятно, в эту субботу Рыбам придется с кем-то или чем-то расстаться окончательно, однако эта жертва будет только во благо великим начинаниям.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, день
- "Несколько человек арестовали, повели в комендатуру": в Донецке и Макеевке прошли облавы11:47
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются. Интернет стал «веерным»10:55
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности10:33
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»10:13
- Тревожный сигнал: оккупант прекращает работу КПВВ у Горловки09:44
- Под Авдеевкой боевики попытались коварно обойти ВСУ с флангов, но были вынуждены спасаться бегством08:58
- Боевики «ДНР» продемонстрировали «супероружие» склеенное скотчем. Люди смеются08:51
- Оккупант что-то прячет: под Горловку боевики стянули вооружение для ликвидации беспилотников08:43
- В Донецкой области открыли два реконструированных блокпоста08:37
- Москва готовится к наступлению ВСУ: Тымчук рассказал о планах Москвы на оккупированный Донецк08:16
- "Несколько человек арестовали, повели в комендатуру": в Донецке и Макеевке прошли облавы11:47
- Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день11:22
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются. Интернет стал «веерным»10:55
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности10:33
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»10:13
- Тревожный сигнал: оккупант прекращает работу КПВВ у Горловки09:44
- Под Авдеевкой боевики попытались коварно обойти ВСУ с флангов, но были вынуждены спасаться бегством08:58
- Боевики «ДНР» продемонстрировали «супероружие» склеенное скотчем. Люди смеются08:51
- Оккупант что-то прячет: под Горловку боевики стянули вооружение для ликвидации беспилотников08:43
- В Донецкой области открыли два реконструированных блокпоста08:37
- Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день11:22
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ
- В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными
- Вторжение и блокада: раскрыты подробности нового удара РФ по Украине
- Захарченко нашел, на кого повесить вину за топливный кризис: в Донецке "на подвал" бросили главу РТК Бадусева