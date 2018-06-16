Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО

16.06.2018 15:32

Недобросовестные продавцы на рынках и в магазинах используют электронные весы, чтобы нажиться на своих покупателей.

О распространенной схеме обмана в своем блоге на YouTube рассказал Дмитрий Колесников. По его словам, серьезно "откорректировать" показания весов можно при помощи обычного пакетика и скотча.

"Знаете, когда на весах лежит обычный целлофановый пакет, закрепленный скотчем? Берем кусок мяса, например, кладем на этот пакетик, и он натягивается - сразу плюс 500 грамм", - пояснил продавец.

Схема заключается в том, что продавец, кладя товар на весы, незаметно натягивает кулечек, что увеличивает показания на электронных весах.

"Если увидели пакетик - будьте повнимательнее", - предупредил Колесников.



Источник Подробности.