10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников

17.06.2018 11:10

Родственники и знакомые – это, несомненно, те люди, которые ждут от вас правды и только правды. Но не всегда открытость дает вам возможность стать ближе. Некоторые вещи, все же, лучше хранить при себе.

Вот 10 вещей, которые нужно держать в секрете, несмотря на родственные связи.

1. Зарплата.

Это табу! Сколько бы вы не зарабатывали, много или мало, не стоит озвучивать суммы. Называя вслух цифры, вы даете возможность своим близким планировать ваш бюджет и по-своему распределять доходы.

2. Долги.

Если у вас есть не погашенные суммы, понятное дело, они вас гнетут, но не стоит делиться этой информацией со своими близкими. Не факт, что вы получите помощь, но осуждающих в вашем окружении прибавится.

3. Траты.

У каждого свои запросы. Не зависимо от того, сколько вы зарабатываете, вы вольны распоряжаться деньгами на свое усмотрение. Не все родственники и друзья поймут вас, если вы с минимальной зарплатой можете себе позволить заказать лобстера и шампанского с доставкой.

4. Проблемы.

Несмотря на то, что вы хотите поделиться информацией с близкими, главное помнить, что «проблемы индейцев шерифа не волнуют»!

5. Зависимости.

Все мы не безгрешные люди. Для кого-то бокал вина каждый вечер – норма, для других пол пачки сигарет за вечер… Не нужно нервировать близких и, как на духу, рассказывать о том, что вы зависимы от своих привычек.

6. Перспективы.

Вам сообщили, что по истечению месяца плодотворной работы вы будете переведены в состав управления фирмы. Не говорите об этом вслух. Сделайте все от вас зависящее, а близкие порадуются результату.

7. Планы на покупку.

Вау, вы хотите купить гироборд. Это прикольно, но скорее всего только для вас. Не сообщайте о своей запланированной покупке, поскольку велика вероятность того, что поддержать вас будет некому.

8. Планы на отдых.

Вы потрудились на славу. Пора подумать про отдых. Если вы думаете, что получится рассказать всем, а поехать одному, то вы глубоко заблуждаетесь!

9. Планы на работу.

Надоела рутина? Хотите сменить привычное место работы – делайте это молча! Кроме того, что сбить ваши планы, родственники могут насоветовать лишнего или посеять семя неуверенности. Оно того не стоит!

10. Планы на будущее.

Это грандиозные планы, которые должны жить только внутри вас! Для того чтобы они реализовались не надо их афишировать, а надо напористо к ним идти!

Близкие люди – это несомненно семья, с которой нужно делиться информацией, но поверьте, лучше говорить о достигнутых результатах, чем о розовых мечтах!

Источник killtime.su