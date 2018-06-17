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4 пункта о каждом знаке зодиака, которые расскажут многое
Знак Зодиака может многое рассказать о человеке: что ему нравится и что он терпеть не может, какой партнер подходит для создания брака, а какой лишь истреплет нервы.
Мы собрали информацию о каждом знаке воедино и представляем вам 4 пункта, которые расскажут основную информацию о каждом представителе зодиакального круга.
Овен
1. Овен любит, когда у него много денег. А еще лучше, чтобы денег куры не клевали, тогда Овен будет парить на крыльях достатка!
2. Овен ненавидит медлительных людей, которые тратят время на ерунду, когда есть дела поважнее. Кроме того, его выводят из себя люди, которые вставляют палки в колеса.
3. Темперамент: холерик.
4. Счастливое число: 3.
Телец
1. Телец любит, когда он чуточку успешнее, чем знакомые. Чуточку умнее, капельку богаче, немножко стройнее. Тогда счастливее Тельца не найти!
2. Телец ненавидит бестактность в любых ее проявлениях. Также Телец не любит как скучных, так и чересчур назойливых людей.
3. Темперамент: флегматик.
4. Счастливое число: 6
Близнецы
Близнецы любят, когда каждый день не похож на предыдущий. День сурка — самое страшное, что они могли бы вообразить. Поэтому перемены — вот, что больше всего любят Близнецы.
1. Близнецы ненавидят, когда нарушают их личное пространство. Отсутствие чувства юмора — еще один пунктик, который выводит их из себя.
2. Темперамент: сангвиник.
3. Счастливое число: 4.
Рак
Рак любит, когда все дома и все счастливы. В голове у Рака идеальная картинка: все члены семьи дома, вокруг уют и покой, все рады и довольны — тогда и Рак счастлив.
1. Рак ненавидит показную роскошь. Он не переваривает невежд, “толстокожих” и грубых людей.
2. Темперамент: меланхолик.
3. Счастливое число: 2, 22, 222 и т. д. Также сочетания с “двойкой”: 27, 102, 221 и т. д.
Лев
Лев любит СТАТУС. Чем он выше, тем он счастливее. Львы искренне огорчаются, когда кто-то вокруг сильнее, умнее, богаче.
1. Лев ненавидит, когда его тычут носом в его же ошибки. Также он не любит сплетен и, как следствие, сплетников.
2. Темперамент: холерик.
3. Счастливое число: 1.
Дева
Дева любит, когда ее понимают. Это не самый простой знак, и Деве поистине трудно найти единомышленников. Если ей это удается, то она счастлива неимоверно!
1. Дева ненавидит упрямых и высокомерных людей. Халатность — еще один пункт, с которым Дева никак не может примириться. “Делай хорошо или не делай никак”, — девиз этого знака.
2. Темперамент: флегматик.
3. Счастливое число: 4.
Весы
Весы любят получать эстетическое удовольствие. Они обожают, когда вокруг них красиво. Порядок дома, отличная одежда, идеально сервированный ужин — как мало нужно для радости!
1. Весы ненавидят, когда ими пытаются пользоваться во имя чьего-то блага.
2. Также Весы терпеть не могут равнодушие, немодных и неаккуратных людей.
3. Темперамент: сангвиник.
4. Счастливое число: 6.
Скорпион
Скорпион любит соперничать. Он получает истинное удовольствие, когда встречает на своем пути такую же непостижимую и странную сущность, с которой можно побороться и, конечно же, одержать верх!
1. Скорпион ненавидит двуличие. Он выходит из себя, когда кто-то просит честного мнения, а потом обижается на правду.
2. Темперамент: меланхолик.
3. Счастливое число: 3.
Стрелец
1. Стрелец любит приключения. Желательно такие, о которых можно потом рассказать благодарным слушателям и получить в ответ восхищенное: «Ну ты даешь!»
2. Стрелец ненавидит подлых и нечестных людей. Еще он не терпит, когда душа компании кто-то другой, но не он.
3. Темперамент: холерик.
4. Счастливое число: 5.
Козерог
Козерог любит, когда ему удается создать идеальный жизненный план.
1. Безупречный план, который можно потихоньку воплощать в жизнь, зачеркивая в нем выполненные галки.
2. Козерог ненавидит негативных людей, которые всегда всем недовольны.
3. Кроме того, он не терпит безынициативных людей, которые не хотят быть лучше.
4. Темперамент: флегматик.
5. Счастливое число: 7.
Водолей
Водолей любит просто жить. Водолеи вообще всегда счастливы, потому что им для счастья не нужно ничего. У них все есть.
1. Водолей ненавидит настойчивых, нетолерантных и узколобых людей, которые придерживаются взглядов прошлого столетия. Также он не терпит, когда его заставляют что-то сделать.
2. Темперамент: сангвиник.
3. Счастливое число: 8.
Рыбы
Рыбы любят чувствовать свою нужность. У них словно открывается второе дыхание, когда появляется кто-то или что-то, требующее их внимания и участия.
1. Рыбы ненавидят излишних ожиданий. Также Рыбы не переваривают, когда кто-то много обещает, но не исполняет сказанного.
2. Темперамент: меланхолик.
3. Счастливое число: 9.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, рассказ
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