Чего не стоит делать в день рождения: топ-5 советов

17.06.2018 09:00

Не стоит жениться или выходить замуж в свой день рождения - такой брак изначально обречен на неудачу. Свадьбу нельзя назначать даже на день недели, в который родился жених или невеста.

Чтобы последующий год был удачным и позитивным, следует придерживаться определенных примет и ритуалов в день рождения, пишет from-ua.

Праздновать заранее

Получать поздравления и подарки в канун дня рождения - плохая примета, которая притягивает неприятности. Заранее отмечаются поминки, а рождение празднуется день в день или на несколько дней позже.

Возвращать долги

Вместе с возвратом долгов, вы можете отдать свою удачу, взамен получите чужие проблемы. Эта примета касается не только денег, но и любых вещей. Также нельзя подавать милостыню.

Количество гостей

Нельзя, чтобы количество приглашенных людей составляла - 9, 13, 18, 21, 40, 53, 99 или 100. То же касается и свечей, лучше вообще от них отказаться в этот год. Также число цветов не может быть четным. На праздник не стоит приглашать гостей, которые вам неприятны. Ведь в этот день вы наиболее уязвимы, поэтому есть риск порчи или сглаза.

Подарки

Плохой приметой считается получить в день рождения режущие и колющие предметы, носовые платки, жемчуг, зеркала, часы, искусственные цветы. Старайтесь избавиться от таких подарков.