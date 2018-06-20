Все рубрики раздела
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Кому нельзя пить молоко14:15
Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты
Оказывается, при особом применении пиво может быть очень полезным для здоровья.
О пользе и вреде пива медики будут спорить еще долго и, скорее всего, к общему знаменателю не придут никогда.
Одни уверенны в том, что пиво утоляет жажду, другие - убеждены в обратном, более того, из-за чрезмерного употребления хмельного напитка может начаться обезвоживание организма и на это есть две причины: 1) углекислый газ, 2) мочегонный эффект.
Некоторые родители дают своим детям пиво и самое удивительное, что оно им очень нравится. Медики бьют тревогу, так как в любом случае, каким бы не был полезен этот напиток для взрослых, детям его пить нельзя, потому что он является алкогольным.
Раньше пивом лечились
Когда не было масштабного производства лекарственных препаратов, в ход шли практически все продукты питания и напитки, в том числе и пиво.
Какие болезни лечит пиво?
Теплое пиво+мед+корица+гвоздика - мощное средство от кашля. Необходимо нагреть стакан пива, но не доводить до кипения. Растворить в нем чайную ложку меда и столько же гвоздики, а также щепотку корицы. Тщательно размешать и выпить непосредственно перед сном. Курс лечения длится 5 дней.
Компресс с пивом и медом - эффективное средство от боли в горле. Необходимо нагреть пиво с медом до 30 градусов и смочить в напитке марлевую повязку, отжать и уложить на шею.
Пиво+сахар+чеснок+лимон - проверенный рецепт от вирусных и бактериальных заболеваний дыхательных органов. Измельчить на терке два лимона и головку чеснока, пересыпать полученную массу в термос, добавить 300 г сахара и залить горячим пивом 0,5 л. Дать настояться до утра. Принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до приема пищи.
Пиво+яблочный уксус - средство против диареи. Смешать 100 мл светлого пива с чайной ложкой уксуса, размешать и принимать по 1-2 ст. л каждые пару часов в течение всего дня.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, лекарство, пиво, лечение
- Волонтер рассказал о настоящем разгроме боевиков «ДНР» на Светлодарской дуге21:20
- Бойцы ВСУ уничтожили опорник боевиков на Донбассе21:00
- На КПВВ «Станица Луганская» в очереди скончались два человека20:00
- «Жалкое прозябание»: эксперт спрогнозировал плачевную судьбу «ДНР»19:03
- Новоприбывшие российские офицеры вызывают недовольство среди боевиков17:45
- На Луганщине военные восстановили разбитый боевиками мост16:48
- Полиция задержала подозреваемых, избивших пограничников в мариупольском кафе15:58
- На Луганщине задержали пограничника, требовавшего на КПВВ деньги с пенсионеров15:15
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля14:35
- Конституционный суд вынес решение по президентскому законопроекту о снятии депутатской неприкосновенности13:57
- ЕСПЧ: Россия обязана сохранить жизнь Сенцова, но не имеет права кормить его насильно21:48
- Волонтер рассказал о настоящем разгроме боевиков «ДНР» на Светлодарской дуге21:20
- Бойцы ВСУ уничтожили опорник боевиков на Донбассе21:00
- "Нравится это НАТО или нет, но мы должны": Турчинов выступил за создание стратегического оружия20:45
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- В Славянске ликвидировали наркопритон и плантацию конопли20:15
- На КПВВ «Станица Луганская» в очереди скончались два человека20:00
- Это не Playstation: Тимошенко анонсировала свое участие в президентских выборах19:40
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- «Жалкое прозябание»: эксперт спрогнозировал плачевную судьбу «ДНР»19:03
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс
- На "ДНР/ЛНР" денег нет: сепаратист Затулин проболтался, почему жителям Донбасса не светит гражданство РФ
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть