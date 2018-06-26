Цифровой чек и карты. Как технологии изменили расчеты?

26.06.2018 10:17

Многие до сих пор не доверяет банковским карточкам, предпочитая бумажные деньги. Впрочем, уже более года украинцы могут расплачиваться за проезд в транспорте или за товары в магазинах с помощью только смартфона. Вскоре и продавцы смогут избавиться от кассовых аппаратов и выдавать электронные чеки. Как технологии изменили традиционные расчеты и как не запутаться в новинках, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Никаких бумажек

Закон обязывает всех предпринимателей в сфере торговли, услуг, общественного питания, купли-продажи валюты и т.д. применять регистраторы расчетных операций – кассовые аппараты. По данным правительства, сейчас их зарегистрировано 286 тысяч, и они печатают в среднем 18 млн чеков в день. Но уже с 2020 года они могут полностью исчезнуть из обихода. 13 июня правительство разрешило применять вместо кассового аппарата любой электронный гаджет – компьютер, планшет, смартфон – со специальным программным обеспечением, разработанным Государственной фискальной службой.

Программа будет проводить все расчетные операции и генерировать электронный чек, который будет регистрироваться в системе ГФС. Чек будет иметь QR-код, через который покупатель с помощью смартфона сможет получить всю информацию о покупке. В госслужбе уверяют, что электронный чек будет приравниваться к обычному, и с ним так же можно будет вернуть товар или обжаловать предоставленные услуги.

В Минфине уверены, что такая система упростит ведение бизнеса и выведет его из тени. Ведь теперь не нужно будет тратить средства на приобретение кассового аппарата (5-20 тыс. грн в зависимости от производителя) и его обслуживание (200 грн в мес.). К тому же, зарегистрировать электронный аналог будет значительно проще. Это можно будет сделать в течение одного дня, подав заявление в ГФС онлайн. Между тем регистрация традиционного кассового аппарата предусматривает личное присутствие в ГФС и Центре сервисного обслуживания и заполнение многих бумажных документов.

«Новый программный продукт будет коннектиться с электронным кабинетом налогоплательщика. Регистрация будет происходить за счет электронной цифровой подписи в кабинете. Это происходит в один шаг, фактически в режиме «онлайн», – отметил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

В правительстве считают, что это увеличит налоговые поступления в бюджет, поскольку поможет бороться с серым импортом, контрабандой и нелегальной торговлей. В частности, в случае интернет-магазинов. По подсчетам чиновников, это позволит государству получить дополнительно 27 млрд грн.

«Три цели мы достигаем принятием новой схемы. Первое – упрощение ведения бизнеса, и это самое главное. Второе – улучшение обмена в самой фискальной службе между территориальными отделениями. Третье – это уменьшение теневого сектора», – рассказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

По данным правительства, пилотная система заработает ориентировочно через 3 месяца. Программное обеспечение будет бесплатным, а техническую поддержку будут обеспечивать два дата-центра. Переход на электронные чеки будет добровольным, и эксперимент продлится до 31 декабря 2019 года.

В Европе цифровые технологии применяются очень активно. Например, в Эстонии 99% административных услуг предоставляются онлайн, экономя таким образом 2% ВВП ежегодно. По словам Президента Украины Петра Порошенко, Украина стремится интегрироваться в единый цифровой рынок ЕС. И расширение доступа к интернету и цифровые расчеты – один из шагов к этому.

Только со смартфоном

Цифровые изменения произошли и в способе оплаты со стороны покупателей. В ноябре прошлого года «Приватбанк», а вслед за ним еще 9 украинских банков предоставили возможность владельцам телефонов с операционной системой Android 4.4 и выше оплачивать покупки с помощью бесконтактного сервиса Google Pay.

Google Pay работает на гаджетах со встроенным чипом NFC, который обеспечивает связь малого радиуса действия. Чтобы рассчитаться с помощью Google Pay, нужно загрузить приложение в свой смартфон, ввести номер карты Visa или Mastercard, а потом просто поднести экран телефона к бесконтактному терминалу VISA payWave или Mastercard Paypass (подробную инструкцию можно найти на сайтах банков). Так можно оплачивать товары в магазинах или оплачивать услуги в кафе, платить за проезд в киевском метро.

В мае этого года возможность расплачиваться виртуальной карточкой получили также владельцы продукции Apple – iPhone, Apple Watch, iPad и Mac. Платежную систему Apple Pay запустил «Приватбанк», а вскоре она заработает и для клиентов «Ощадбанка». Принцип ее работы аналогичен Google Pay.

Более того, «Ощадбанк» анонсировал выпуск prepaid-карт, которые позволяют осуществлять оплату с помощью смартфона, даже не открывая счет в банке. Чтобы оформить карту, нужно позвонить в банк и установить пин-код с помощью чат-бота. По информации «Ощадбанка», эту цифровую карту невозможно потерять или украсть, а пополнять счет можно в терминалах банка или переводами с других карточек.

Преимущества обоих способов оплаты, отмечают эксперты, в их безопасности. Они не передают терминалу данные карты и информацию о ее владельце, а ключи для оплаты не сохраняются в памяти гаджета. Более того, Google Pay и Apple Pay работают только при активной функции блокировки экрана. Для покупок выше 100 грн с карточкой Mastercard и более 500 грн с Visa владелец должен обязательно разблокировать устройство. Если телефон будет потерян, выключить приложение и стереть всю платежную информацию можно дистанционно.

«За прошедшие четыре года количество и объемы безналичных расчетов в целом, с использованием любых карт, с полосой магнитной, с чипом, с бесконтактом, увеличивались в разы – в четыре-пять раз за последние четыре года», – рассказал директор межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Поэтому экономисты убеждены, что популярность цифровых расчетов будет только расти, и успешное их использование скоро почувствуют как владельцы бизнеса, так и клиенты.



Материал Центра общественного мониторинга и контроля