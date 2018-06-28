Все рубрики раздела
- 10 событий в жизни, которые сулят скорую прибыль19:48
- Эксперт рассказал, почему переселенцев лишают выплат19:22
- Астрологи назвали три знака зодиака, способных изменить мир18:34
- Невыплаты пенсий в июне: Еще не понятно – это новая волна, или продолжение старой17:48
- Долги по пенсиям переселенцам зависли надолго16:30
- Украине грозит российский сценарий: на что надеется Кремль08:03
- Прогресса нет: Волкер озвучил печальное заявление по Донбассу07:53
- Имеют ли право дети боевиков быть полноценными членами общества07:46
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях?19:15
10 событий в жизни, которые сулят скорую прибыль
В народе бытует множество примет «к деньгам», которые обещают нам улучшение финансового положения. Будьте внимательны к мелочам, возможно Вселенная подает вам знак, что и ваше благосостояние вскоре улучшится.
1. Если к вам в открытое окно залетела бабочка – это к достатку.
2. Если жертвовать деньги другим, они вернутся в двойном размере. Только отдавать нужно от души и не жалеть об этом.
3. Чтобы в доме было место для финансовых потоков нужно раз в полгода выбрасывать из него все лишнее.
4. Чтобы привлечь благосостояние в дом поставьте по углам денежные статуэтки-талисманы. Это могут быть, например, талисманы фен-шуй: жабы, сидящие на монетах, бог Хотей и т. д.
5. Чтобы привлечь в дом достаток посадите в вазон денежное дерево и ухаживайте за ним.
6. Если на комнатных цветах завязался бутон – это к скорой прибыли.
7. Когда чешется ладонь правой руки – это говорит о скорой прибыли.
8. Если, идя по улице, вас «пометила» птичка – ждите притока финансов.
9. Отдавайте долги до захода солнца – это благотворно скажется на финансовом положении и вашем и вашего кредитора.
10. Чтобы привлечь деньги в дом, положите под коврик у двери монетку.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, события, приметы, прибыль
- В Вербное воскресенье можно запастись амулетом
- Что нельзя дарить на Новый год 2018
- Самые громкие скандалы избирательной кампании в Донецкой области. Часть 3
- Политолог: Гройсман готов для самостоятельной парламентской карьеры
- Парламент одной из европейских стран захватили протестующие. ВИДЕО
- Мэр Донецка осудил депутатов ВО "Свобода"
- Боевики усилили разведку БПЛА украинских позиций20:13
- Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе шахты «Южной»: двое погибших18:59
- Месть ВСУ: стало известно о больших потерях у боевиков на Донбассе18:12
- Партизаны расклеили в центре Донецка патриотичные листовки17:29
- Не хотели принимать! В Мариуполе «скорая» четыре часа возила пациента из одной больницы в другую16:51
- Миссия ООН должна занять весь Донбасс и границу с РФ: постпред Германии в НАТО об отказе от "Минска"16:08
- В Донецке нет абитуриентов. В «ВУЗы» готовы принимать всех подряд15:51
- «Лучшее поздравление!: в Донецке в День Конституции подняли украинский флаг15:29
- В Иловайске взрывом поврежден памятник «ДНР»14:51
- "Чистки" мусульман в "ДНР": боевики выкрали имама и прихожан, закрыв мечеть аль-Амальна, - Козловский14:32
- Боевики усилили разведку БПЛА украинских позиций20:13
- 10 событий в жизни, которые сулят скорую прибыль19:48
- Эксперт рассказал, почему переселенцев лишают выплат19:22
- Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе шахты «Южной»: двое погибших18:59
- Астрологи назвали три знака зодиака, способных изменить мир18:34
- Месть ВСУ: стало известно о больших потерях у боевиков на Донбассе18:12
- Невыплаты пенсий в июне: Еще не понятно – это новая волна, или продолжение старой17:48
- Партизаны расклеили в центре Донецка патриотичные листовки17:29
- СМИ выяснили, зачем боевики пугают Донбасс украинской армией: подробности17:12
- Не хотели принимать! В Мариуполе «скорая» четыре часа возила пациента из одной больницы в другую16:51
- 10 событий в жизни, которые сулят скорую прибыль19:48
- Эксперт рассказал, почему переселенцев лишают выплат19:22
- Астрологи назвали три знака зодиака, способных изменить мир18:34
- Невыплаты пенсий в июне: Еще не понятно – это новая волна, или продолжение старой17:48
- Долги по пенсиям переселенцам зависли надолго16:30
- Украине грозит российский сценарий: на что надеется Кремль08:03
- Прогресса нет: Волкер озвучил печальное заявление по Донбассу07:53
- Имеют ли право дети боевиков быть полноценными членами общества07:46
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях?19:15
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
- Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника