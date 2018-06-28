Все рубрики раздела
- Прогресса нет: Волкер озвучил печальное заявление по Донбассу07:53
- Имеют ли право дети боевиков быть полноценными членами общества07:46
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях?19:15
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
- Будьте осторожны!!! Эти пять болезней можно подхватить, купаясь в открытых водоемах16:20
- Как правильно хранить продукты15:13
- Вредные свойства газированных напитков, о которых многие не знают14:16
- Запахи, которые отпугивают комаров09:32
- Названы признаки глаукомы, которые нельзя игнорировать08:15
Имеют ли право дети боевиков быть полноценными членами общества
Дети не должны нести ответственность за деяния своих родителей — боевиков «Л/ДНР», если нет доказательств их непосредственного участия в преступлениях. Так считает бывший доброволец, боец с Донетчины Виталий Овчаренко, пишет ДонПресс.
По его мнению, дети главарей террористов имеют право жить и учиться на подконтрольной территории Украины. Виталий не отрицает, что это кажется несправедливым по отношению к детям тех же переселенцев, которые часто испытывают материальные и бытовые трудности, в то время как дети боевиков живут «шикарной жизнью».
«Слава Богу, мы не Советский Союз. Это в СССР детей наказывали за отцов. Сам факт того, что они учатся в Украине не является криминальным преступлением. Если эти дети не бегали с автоматом, то за что их наказывать? Но тут нужно, чтобы наша налоговая вместе с СБУ выяснила, на какие деньги они учатся, проживают здесь, ездят на хороших машинах и т. д. Если эти дети могут доказать, что эти деньги легальные, то в чем проблема», — считает он.
Более того, Виталий Овчаренко уверен, что чем больше молодежи выедет с оккупированных территорий, тем меньше этой самой молодежи «пойдет в ополчение».
«Сам факт того, что мы их вырвем из той клоаки, пусть даже они будут, говоря по-простому „ватные“, но через 2,3,5 лет они в Харькове, а особенно в Киеве, тем более во Львове они все обдумают и есть большая вероятность того, что они станут нормальными гражданами Украины», — сказал он.
В свою очередь, по мнению Виталия, дети, которые с самого начала связывали свою жизнь с Украиной и покинули оккупированную территорию, должны иметь больше преференций, льгот при поступлении, гарантированных стипендий и т. д.
Теги: Донбасс, дети, общество, боевики
- Родители детей-аутистов отказываются верить в диагноз
- Школьников поили фальсификатом
- Два детских лагеря стали лучшими в Донецкой области
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота
- Страшная трагедия в Мариуполе. Двое братьев погибли, выпав из окна
- СБУ задержала торговцев детьми. Ребенка продавали "на органы" за 60 тысяч евро!
- Боевикам «ДНР» выдали зарплату и отправляют на передовую07:40
- Стало известно, почему «Vodafone Украина» плохо работает на оккупированном Донбассе07:35
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» нашли способ собирать новые штрафы07:30
- "Коля приехал на Донбасс, попил самогона и сбежал", - в "ЛНР" разыскивают обокравшего их наемника из РФ07:25
- В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля21:20
- На КПВВ Донетчины умер мужчина18:03
- Новое перемирие на Донбассе под угрозой16:37
- Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения15:45
- В Минске пытаются договориться о летнем перемирии на Донбассе15:30
- В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь12:36
- Прогресса нет: Волкер озвучил печальное заявление по Донбассу07:53
- Имеют ли право дети боевиков быть полноценными членами общества07:46
- Боевикам «ДНР» выдали зарплату и отправляют на передовую07:40
- Стало известно, почему «Vodafone Украина» плохо работает на оккупированном Донбассе07:35
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» нашли способ собирать новые штрафы07:30
- "Коля приехал на Донбасс, попил самогона и сбежал", - в "ЛНР" разыскивают обокравшего их наемника из РФ07:25
- Нащупали дно: стало известно об интересной ситуации с отменой субсидий в Украине22:36
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине21:58
- Существует угроза наступления РФ с моря: Путин перебросил в Азовское море 40 боевых кораблей21:40
- Прогресса нет: Волкер озвучил печальное заявление по Донбассу07:53
- Имеют ли право дети боевиков быть полноценными членами общества07:46
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях?19:15
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
- Будьте осторожны!!! Эти пять болезней можно подхватить, купаясь в открытых водоемах16:20
- Как правильно хранить продукты15:13
- Вредные свойства газированных напитков, о которых многие не знают14:16
- Запахи, которые отпугивают комаров09:32
- Названы признаки глаукомы, которые нельзя игнорировать08:15
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
- Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО
- Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника
- «Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков
- Тымчук рассказал, чего ждать на Донбассе после переговоров Порошенко с Путиным