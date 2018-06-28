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Эксперт рассказал, почему переселенцев лишают выплат
Ситуация с переселенцами наглядно демонстрирует, что делает государство с гражданами, которые теряют свое электоральное влияние.
Об этом заявил аналитик Гражданской сети "Опора" Александр Клюжев во время Национального форума "Услышать невидимых избирателей".
"Социальные права ВПЛ не обеспечены, они не получают пенсии. Это произошло после того, как эта группа граждан потеряла свои электоральные права. Государство применило по отношению к ним дискриминационную политику, потому что они не имеют электорального влияния. Такая жесткая политика не была применена ни к одной другой категории граждан Украины за всю историю нашего государства", – подчеркнул он.
"Вынужденные переселенцы хотят, чтобы их услышали и увидели. Но, к сожалению, сейчас это невозможно потому, что они отсутствуют в списках избирателей на местных и на парламентских выборах в одномандатных округах. Я надеюсь, что ситуация будет решена", – добавила старший координатор проектов Международного фонда избирательных систем IFES в Украине Надежда Пашкова.
При этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука утверждает, что лично беседовал с министром социальной политики Андреем Ревой и тот его заверил, что задержка пенсий переселенцам явление временное и связано с обновлением данных ПФУ.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, выплаты, переселенцы, пенсии
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- Медикам пришлось откачивать десятки человек на пунктах пропуска "ДНР"21:30
- Потеря связи: на Донбассе глушили беспилотники наблюдателей ОБСЕ21:10
- Сегодня в Донецкой области спасали детей20:50
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