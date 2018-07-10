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Камень преткновения, – правозащитница о ситуации с пенсиями переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса
Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике провел слушания о правах на получение пенсий жителями временно неподконтрольных территорий и переселенцами. Об итогах рассказала правовой аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Одинцова (на фото) в эфире «Громадського радіо».
По ее словам, такие слушания нужны для того, чтобы до депутатов, которые должны проголосовать за этот проект, донести, насколько важен этот вопрос. «Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заявляет, что это политический момент: если мы примем законопроект, который позволяет получать пенсии перемещенным лицам, находящимся на оккупированных территориях, то мы должны выплачивать пенсии Януковичу и Азарову. Они решили, что половине миллиона пенсионеров, которые находятся на оккупированной территории, не должны выплачивать пенсии именно по этому вопросу. Законопроект, который мы рассматривали, не для внутренне перемещенных лиц, которые сейчас находятся здесь и проживают здесь постоянно. Но проблем много, хотя заместитель министра сказал, что проблем сейчас нет, проверки переселенцев они сократили на 43%. По данным Пенсионного фонда, 474 тысячи человек получили пенсию в июне, 100 тысяч пенсионеров в какой-то момент исчезли, хотя статистические данные о количестве пенсионеров не меняются. Проверки бесконечны, последний раз это уже были проверки от Министерства финансов. С 5-го мая много внутренне перемещенных лиц не получили свои пенсии, при этом Министерство социальной политики внесло изменения в постановление 365 о том, что невыплаченные пенсии будут выплачиваться по новому принципу, которого еще нет, поэтому уже 2 месяца пенсионеры сидят без пенсий», – рассказала Анастасия Одинцова.
Она отметила, что процедура выплаты пенсий переселенцам тоже сложная. «Это постоянный камень преткновения. Почему законопроект направлен именно на тех людей, которые не являются переселенцами? Потому что по законодательству переселенцы имеют право получать пенсии без всяких проверок. С момента введения проверок нашими адвокатами в суде было представлено более 500 дел. Выплатами у нас руководит только Пенсионный фонд. По сути, на них никакого влияния никто не имеет. Я считаю, что это политический момент экономии денег. На ком лучше всего экономить? На переселенцах. И создавать эти моменты про "туризм", сепаратистов, Януковича», – сообщила правозащитница.
Одинцова добавила, что переселенцы имеют право на получение украинской пенсии. Это их имущество. «Если сейчас государство не действует по нормам законодательства, мы не можем быть уверены в своей пенсии, в своем жилье и так далее. Мы постоянно об этом говорим. Но когда заместитель министра социальной политики в прямом эфире заявляет о том, что это "туристы", сепаратисты, сравнивает женщин, мужчин, пенсионеров, которые получают эти копейки, с Януковичем и Азаровым, о чем мы можем говорить?», – подытожила она.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, права, переселенцы, пенсии
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