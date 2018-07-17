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Что произойдет в тот день, когда украинский флаг вернется на административные здания в Донецке, Луганске и Крыму?
Понимаем ли мы, что произойдет в тот день, когда украинский флаг вернется на административные здания в Донецке, Луганске и Крыму?
Недавняя инициатива министра внутренних дел Арсена Авакова о разработке закона о коллаборационистах получила куда меньше внимания, чем заслуживает. И дело не в самом тексте предложений, а в том, что в украинском обществе нет понимания, что произойдет в тот день, когда украинский флаг вернется на здания Донецкой, Луганской, Севастопольской госадминистраций и парламента Крыма.
Итак, что будет дальше? Восстановление народного хозяйства? Единство и соборность? Правопорядок? Проблем станет меньше? Кажется, мы недооцениваем сложности, ожидающие нас при реинтеграции страны. Опыт последних лет должен научить простой вещи: почистить авгиевы конюшни, не замарав руки, не удастся.
Хотелось бы, чтобы все было красиво и законно. Увы, нет. Не получится. Нам достанется выжженная земля. Иногда в прямом смысле слова — на Донбассе так точно. Но чаще всего она будет в душах и головах наших вчерашних сограждан, которые успели побывать гражданами Российской Федерации, а также так называемых ДНР и ЛНР.
Нужно найти политическую отвагу и признать, что определенная часть вчерашних граждан Украины, принявших паспорта России в Крыму, а также “паспорта” двух непризнанных террористических “республик”, сделали это не из‑под палки, а из чувства принадлежности к “великому русскому народу”. Они хотели жить в РФ.
Не думаю, что готов признать право предателя равным праву патриота
Часть из них взяли оружие и убивали украинцев. Часть сразу же нашли плюсы в новой реальности — две пенсии для одних и повышение жизненных стандартов для других. Должен быть ответ: что делать с такими гражданами Украины?
Как только российские войска уйдут, эти люди спрячут свои орловоголовые паспортины, однако не перестанут быть русскими де-факто и россиянами де-юре. Вдобавок получат вполне законные права украинских граждан. В первую очередь — право голоса. Кого они пошлют в Киев представлять свои вечно ущемленные интересы, можно только представить. Особенно, если у клиента в анамнезе голосование за компартию, “Союз”, Партию регионов.
На кой ляд нам эти граждане? Тот, кто выбрал чужой паспорт, чужую армию, чужую власть, сам у себя отобрал право на будущее в одной стране с нами. Поэтому Украина должна на самом высоком уровне — Минск, трибуна ООН, разговоры по телефону с Путиным — заявлять, что именно Россия несет ответственность за жизнь и дальнейшие перспективы этих людей.
О ком идет речь? Обо всех, кто вступил в вооруженные силы РФ и двух ее сателлитных недореспублик. Всех. От солдата, вчерашнего шахтера, продавца на рынке до генералов. Это несколько десятков тысяч мужчин и женщин, добровольно предавших свою страну. И нет им прощения. Аналогично — те, кто работали в структурах ФСБ в Крыму, и “КГБ” на территории Луганщины и Донетчины. Налоговики, пограничники, полицейские — все должны покинуть Украину. Путин дал вам работу, он далее за вас и отвечает. Те, кто умнее, уже сейчас покупают недвижимость в России. Аналогичную информацию рассказал знакомый крымский татарин и о “своих” коллаборационистах. Те, которые цинично предали свой народ за похлебку от Единой России, уже сейчас обзаводятся домами на Кубани. Будущего у них на родине нет.
Кто еще? Депутаты всех уровней. От тех, кто вступил в ЛДПР, КПРФ и прочие заградотряды кремлевской власти, до тех, кто делал карьеру, избравшись во власть от партии Путина–Медведева. Мы же видим, как удачно и несложно выходят сухими из воды деятели, завязанные в кровь и большие деньги. Законы мирного времени, по которым судят в Украине, дадут всем коллаборационистам безбедное будущее.
Когда французские оккупанты уходили из Северной Африки, они забрали огромное количество “своих” — представителей туземной администрации, полицейских, деятелей культуры и даже обычных людей, франкофонов, не пожелавших остаться в свободных теперь Тунисе или Алжире. Их потом назовут — уже на новой родине — “черноногими”. И масса известных ныне всему свету французов — к примеру, Зинедин Зидан — из них.
Президент де Голль поступил так, как должен был поступить ответственный политик. Он не бросил своих. Дал им шанс начать новую жизнь. Путин, ясное дело, — неровня французскому лидеру. Но он под влиянием мира и жесткой позиции Украины также должен забрать тех, кто сделал добровольный выбор стать русскими на оккупированной украинской земле. Так будет лучше для всех — и для них, и для нас.
Уверен, найдутся добрые люди, которые скажут, что описанный сценарий нереалистичен и нужно услышать каждого, как говаривал незабвенный Виктор Федорович. Не думаю, что готов признать право предателя равным праву патриота, оборонявшего Донецкий аэропорт, и миллионов украинцев, не допускавших самой идеи однажды проснуться в стране триколора.
Источник Новое время.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Луганск, Крым, флаг
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