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Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
Медики отмечают, что при наличии некоторых заболеваний столь популярный овощ, как помидор может принести серьезный вред организму.
При этом эксперты сообщили, кому нельзя есть помидоры. Так, врачи заявили, что томат не стоит употреблять при следующих заболеваниях:
• Артрит, полиартрит и подагра сопровождаются повышенным содержанием кислоты в крови. При таких анализах и диагнозах нужно отказаться от помидор.
• Камни в желчном пузыре или желчевыводящих путях — еще одна причина сказать «нет» томатам, так как это небезопасно для здоровья.
• Ограничить употребление помидор нужно, если наблюдаются нарушения в работе пищеварительной системы, расстройство, или при повышенной кислотности желудка.
• При сердечно-сосудистых заболеваниях лучше оградить себя от консервированных помидор.
• Аллергия на помидоры — еще одна причина не вступать в тесную дружбу с плодами.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, вред, помидор, заболевания
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