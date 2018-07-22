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Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться
В правительстве Украины в очередной раз взялись за урегулирование вопросов назначения адресной поддержки внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Среди изменений социальной поддержки отдельных категорий – в том числе и повышение помощи для студентов, пока они не закончат обучение в университете или учреждении профессионально-технического образования. Об этом рассказала советник по вопросам ВПЛ Оксана Яковец
По ее словам, ранее студентам платили помощь, как трудоспособным лицам – в размере 442 грн. Сейчас выплата будет такая же, но размер стипендии увеличен до 1000 грн. «Если ребенок студент и получает государственную социальную помощь на оплату жилья, но проживает бесплатно в общежитии, соответственно, имеет право на определенный вид стипендии – или социальной, или академической. И эти изменения касаются того, что сам размер стипендии, предусмотренной для студентов, для детей из числа ВПЛ увеличивается до 1000 гривен», – пояснила она.
По мнению советника, именно переселенцам нужно чуть ли не наибольшее внимание от власти, ведь эта категория граждан является чрезвычайно уязвимой. Особенно если речь идет о студентах, которые часто оторваны от всей семьи и не имеют материальной поддержки.
Также, по ее словам, финансовая помощь не только поддерживает переселенцев, но и способствует регистрации лиц. «В какой-то мере мы должны упорядочить систему, должны вести учет людей, которые временно перемещаются из зон, являющихся опасными для жизни. И это одно из заданий и министерства, и правительства. Но мы должны говорить о том, что с 1 июля был совершен автоматический пересчет всех видов социальных пособий и пенсий с учетом того факта, что была повышена величина прожиточного минимума, а вся система соцпомощи базируется на нем. Поэтому не можем говорить о том, что исключительное внимание переселенцам», – подытожила Яковец.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Теги: Донбасс, регистрация, социальная помощь, переселенцы
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