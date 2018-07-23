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Семь запретов, связанных с нательным крестиком
Нательный крестик – это не только символ приверженности к христианской вере, а также, личный оберег его владельца. С этим атрибутом связано много правил и табу. Многие запреты – это просто суеверия, возникшие в народе, и церковь их категорически не одобряет. Но есть и много и очень ответственных моментов, который должен знать каждый искренне верующий, пишет lifesmilesgo.
Так какие запреты реальные, а какие – просто суеверия – ответы священника.
Сразу скажем, что нательный крестик, который дается человеку во время Таинства Крещения, и обычные декоративные крестики – это две разные вещи. Декоративные украшения не несут никакой духовной нагрузки и не являются защитой для того, кто его носит. Чтобы крестик стал оберегом, его обязательно надо освятить в церкви.
Можно ли носить нательный крестик на цепочке, а не на шнурке
Да, конечно, можно! Оберегом является именно сам крестик, а каким способом он будет крепиться на шее – церковь не ставит никаких требований. Это личное дело каждого. Самое главное, чтобы он не потерялся. При этом, опасность обрыва цепочки выше, чем крепкого шелкового шнурка.
Можно ли носить нательный крестик поверх одежды
Нет, нельзя. Именно поэтому он называется нательным. Это личная вещь, символ веры, и выставлять ее напоказ – негоже.
Можно ли дарить крестик или меняться им
Да, крестик может быть подарен не только крестными родителями, родственниками, но и другими людьми. Главное, правильно его освятить. Меняться нательными крестиками тоже допустимо – даже существует такой старинный обычай: те люди, которые это делают, становятся братьями и сестрами во Христе (аналогично, как крестные родители крестникам).
Можно ли поднимать и брать себе найденный крестик
Это самое настоящее суеверие. Никаких проблем и угроз чужой нательный крестик нести в принципе не может – это же святыня. Но вот надевать его не надо. Лучше отнести в храм или же поместить у иконы на хранение.
Можно ли носить чужой нательный крестик
Можно, если это подарок близкого человека – и он освящен в церкви. Суеверия о чужой энергетике и проблемах не имеют под собой никаких оснований и считаются ересью.
Табу на крестик с распятьем
Нет такого церковного запрета. Распятье и есть главным символом христианства – жертвы Христа, гарантирующее спасение. Такой крестик обязательно должен быть распятьем наружу, а не к телу.
Можно ли носить не освященный крестик
Можно, но только в качестве декоративного атрибута. Но это с точки зрения веры неправильно – это не развлечение, а очень серьезная вещь. Независимо от того, из чего сделан крестик – дерева, металла, золота, подарен или куплен в ювелирном магазине, его лучше освятить и правильно носить.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, религия, запрет, крест
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