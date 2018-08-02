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Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
В конце июля текущего года переселенцы получили “письма счастья” от Ощадбанка - смс-сообщения, в которых их призывали прийти в финановое учреждение на идентификацию. Об этом сообщает общественная организация "Донбасс SOS".
Идентификацию после такого смс следует пройти в течении 2-х месяцев. При этом сообщения приходят даже тем переселенцам, которые не получают социальные выплаты, а также тем, кто недавно прошел физическую идентификацию.
Организация обратилась в банк за разъяснениями и получила инструкции от финансового учреждения:
1. Если переселенец не является получателем социальных выплат, но ему поступило смс о необходимости пройти идентификацию, это означает, что у него открыт счет в Ощадбанке для получение социальных выплат. В таком случае этот счет нужно закрыть, обратившись в отделение банка.
2. Если переселенец недавно прошел идентифиацию, то повторно идти в банк не нужно. Главное - убедиться, что она была пройдена правильно - то есть с предъявлениям документа, который удостоверяет личность, либо же на POS-терминале в кассе отделения Ощадбанка.
Какие операции считаются прохождением идентификации:
проверка остатка денежных средств на счету;
снятие наличных денег в кассе банка;
смена пин-кода.
Если по данному вопросу остаются вопросы, следует задать их на Горячей линии Ощадбанка 0 800 210 800.
Поэтому еще раз напоминаем о необходимости лично следить за прохождением Вами идентификации и не пропускать сроки.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, Ощадбанк, выплаты, переселенцы
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