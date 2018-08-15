Опасные вещи, которые «Забирают» счастье

15.08.2018 22:00

Наверняка каждый из нас слышал о том, что прежде, чем придет что-то новое, должно уйти что-то старое. И бывает, что это «старое» отравляет нам жизнь, а мы, не понимая того, держимся за него мертвой хваткой. И какое же блаженное облегчение мы чувствуем, если все же решимся его отпустить. Жизнь меняется, мы меняемся, мир вокруг меняется!

1. Освободитесь от потребности всегда доказывать свою правоту. Среди нас так много тех, кто даже под угрозой разрыва прекрасных отношений, причиняя боль и создавая стресс, не может смириться и принять другую точку зрения. Оно того не стоит.

2. Отпустите контроль. Будьте готовы отказаться от необходимости постоянно контролировать все, что происходит с вами – ситуации, события, люди и т.д. Будь то родные и близкие, коллеги или незнакомцы на улице – просто позволить им быть такими, какие они есть.

3. Отпустите чувство вины. Освободитесь от потребности обвинять других за то, чем вы обладаете или не обладаете, за то, что вы чувствуете или не чувствуете. Перестаньте распылять свою энергию и возьмите полную ответственность за свою жизнь.

4. Остановите негативный разговор с собой. Как много людей наносят вред себе, только потому что позволяют негативным мыслям и эмоциям управлять их жизнью. Не доверяйте всему, что говорит ваш логичный рассудительный ум. Вы лучше и способны на большее, чем считаете на самом деле.

5. Освободитесь от постоянной потребности жаловаться на множество вещей — людей, ситуации, события, которые делают вас несчастными, грустными и подавленными. Никто не может сделать вас несчастными, никакая ситуация не может вас огорчить. Не ситуация вызывает у вас те или иные чувства.

6. Откажитесь от критики. Перестаньте критиковать людей, которые отличны от вас, и события, которые не соответствуют вашим ожиданиям. Мы все разные. 7. Освободитесь от потребности произвести впечатление на других.Перестаньте претворяться и быть тем, кем вы не есть на самом деле. Снимите маску, примите и полюбите свое истинное Я. 8. Перестаньте сопротивляться переменам. Перемены – это нормально, они необходимы нам, чтобы двигаться из пункта А в пункт Б. Перемены помогают изменять и нашу жизнь, и жизнь окружающих к лучшему. 9. Не ставьте ярлыки. Перестаньте ставить ярлыки на людей и события, о которых вы не знаете или просто не понимаете. И постепенно открывайте свое сознание новому. 10. Отпустите прошлое. Знаем, это сложно. Особенно, когда прошлое нравится больше, чем настоящее и будущее немного пугает. Но вам необходимо принять тот факт, что настоящее – это все, что у вас есть. 11. Освободитесь от страхов. Страх – это всего лишь иллюзия, его не существует – вы его создали. Все это в вашем уме. Измените свое внутреннее отношение – и внешнее встанет на свои места. 12. Перестаньте оправдываться. Разоблачите оправдания и отправьте их на пенсию. Чаще всего мы ограничиваем себя из-за множества оправданий. 13. Перестаньте проживать жизнь ожиданиями других людей. Слишком много людей живут жизнью, которая им не принадлежит, только чтобы жить. Они живут своей жизнью в соответствии с тем, что другие считают лучшим для них, они делают то, что от них ожидают их родители, друзья, учителя, правительство и общество. Они игнорируют свой внутренний голос, внутреннее призвание. Они настолько заняты реализацией ожиданий других людей, что они теряют контроль над своей жизнью. Они забывают, что приносит им счастье, чего они хотят на самом деле… и в конечном итоге они забывают о себе.У вас одна жизнь. Она происходит прямо здесь и сейчас. Живите так, как хотите, слушайте свой внутренний голос и не позволяйте мнениям других людей отвлекать вас от вашего пути! Источник: https://mirkrasoty.life



