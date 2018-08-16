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Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака
Некоторые мужчины просто не могут не заглядываться на других женщин. Оказывается, такая слабость к прекрасному полу во многим зависит от знака зодиака. Из нашей статьи вы сможете узнать о самых неверных представителях зодиакального круга.
Наверняка многие согласятся, что измена - это непростительное предательство. Никому из тех, кого судьба хотя бы единожды сводила с изменщиками, не хочется вновь наступать на те же грабли, пишет "Клубер". И этого можно избежать. Склонность к измене во многом зависит от знака зодиака. Как выяснилось, многие представители зодиакального круга просто не могут быть верными и всегда стремятся найти увлечение на стороне. В связи с этим эксперты составили для вас рейтинг мужчин, которые изменяют своим возлюбленным намного чаще, чем остальные.
Мужчина-Рыбы
Последнее место рейтинга самых неверных мужчин занимают Рыбы. Представители этого Знака Зодиака довольно романтичны и способны любить только одну женщину. Однако, как опытные рыбаки, они стремятся к большому улову. Им нравится купаться в женском внимании, знакомиться с представительницами прекрасного пола и осыпать их комплиментами. Как правило, дальше интимных разговоров дело не заходит, а физическую близость с другой они представляют только в своих фантазиях. Поэтому в любой момент мужчины-Рыбы могут осознать неправильность своего поведения и отправиться домой, к любящей супруге.
Мужчина-Водолей
Харизма и общительность этого Знака Зодиака способны обольстить любую женщину. Однако сами Водолеи не страдают от слабости к противоположному полу, а соответственно, и не стремятся изменять. Находясь в женской компании, они могут обратить внимание на ту, которая будет более открытой и разговорчивой, так как общение для Водолеев в приоритете. Если же собеседница слишком увлечет данного зодиакального представителя, то он не упустит возможность. Стоит отметить, что сам Водолей никогда не простит предательство и, заподозрив любимую женщину в измене, может отомстить ей таким же образом.
Мужчина-Козерог
Эти представители зодиакального круга изменяют крайне редко, а если делают это, то очень скрытно. Они не являются сторонниками случайной близости, поэтому, если они и совершают измену, то происходит это под воздействием сильных чувств. Если у мужчины-Козерога появляется любовница, то это надолго. Однако это не значит, что они поспешат расстаться с любимой супругой. Их любви и заботы хватит на обеих женщин. Женщинам, которых Козероги выбирают в качестве любовниц, придется сильно разочароваться. Как правило, Козероги редко уходят из семьи, а их чувства к разлучнице рано или поздно исчезнут.
Мужчина-Стрелец
Мужчины-Стрельцы не зря оказались на третьем месте рейтинга. Для них измена - это своего рода игра, а сам процесс соблазнения доставляет им удовольствие. Выбирая жертву, Стрельцы пойдут на любые хитрости, чтобы привлечь ее внимание. Приятные комплименты, громкие обещания о совместном будущем и даже признания в любви - это лишь малая часть того, на что способен Стрелец ради достижения своей цели. Как только он понимает, что представительница прекрасного пола растаяла от его ухаживаний, тут же приступает к решительным действиям. После близости он возвращается домой, в объятия любимой женщины, а на следующий день вновь отправляется на охоту. Этот знак зодиака ходит на сторону довольно часто, так как мимолетный роман для него является нормальным и ничего не значащим явлением.
Мужчина-Скорпион
Скорпионы относятся к числу самых страстных любовников, именно поэтому они так неравнодушны к противоположному полу. Они знают секреты обольщения женщин и не боятся использовать их на практике. Обычно они успешно достигают своей цели, но после этого сразу же теряют интерес к женщине, которую еще час назад пытались соблазнить всеми силами. Однако если мужчина-Скорпион доволен своими отношениями, то мысли о предательстве у него даже не возникнут. К измене его может подтолкнуть месть, отсутствие интимной близости и жажда разнообразия.
Мужчина-Весы
Даже страстные Скорпионы уступили первое место в рейтинге скромным, казалось бы, Весам. Представители этого Знака Зодиака являются ценителями женской красоты. Они могут спокойно пройти мимо красивой женщины, но хотя бы жестом выразят ей свою симпатию. Супруги Весов редко замечают, что их мужья не такие застенчивые и верные, какими кажутся. Вы никогда не заметите его странное поведение, женский волос на рубашке или следы губной помады, так как эти мужчины умеют ловко скрывать свои интрижки. Несмотря на их любовь к прекрасному полу, они редко покидают семью ради любовницы. Как правило, такие романы Весов бывают только мимолетными.
Месть, отсутствие чувств, желание разнообразить интимную жизнь - это не единственные причины измены. Сам факт предательства причиняет невыносимую боль, и не одна из вышеприведенных причин не является оправданием такого поступка.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, верность, мужчины
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