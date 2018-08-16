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Украина переживает масштабный кризис с переселенцами
В результате конфликта на Востоке Украины зарегистрировано 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает Агентство ООН по вопросам миграции (МОМ), пишет Знамя индустрии.
В результате полученной МОМ информации, в Украине ухудшается ситуация с трудоустройством переселенцев. Таким образом, в июне этого года было занято 42% опрошенных, что на 6% меньше, чем в марте этого года.
Также с декабря прошлого года продолжил падать средний доход внутренне перемещенных лиц. По состоянию на июнь 2018 года он снизился до менее чем 2 100 гривен, или 77 долларов США в месяц, говорится в отчете МОМ.
«Украина переживает самый боольшой кризис, связанный с перемещением лиц в Европе, со времен кризиса на Балканах. Более 3,4 миллиона пострадавших от конфликта людей в Украине нуждаются в гуманитарной помощи», − подчеркнул глава представительства МОМ в Украине Томас Лотар Вайс.
Теги: Украина, Донбасс, кризис, переселенцы
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- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
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