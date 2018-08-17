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Осторожно! Эти напитки могут спровоцировать инсульт
"Диетические" газированные напитки крайне опасны для здоровья.
Так называемые "диетические" газированные напитки с заменителями сахара, в частности, кола, могут спровоцировать инсульт.
Об этом заявили эксперты Ассоциации кардиологов с США, сообщает Хроника.инфо 24 канал.
Так называемые "диетические" газированные напитки пользуются большой популярностью, ведь, как обещают в рекламе, они не добавят лишних килограммов.
Но на самом деле это далеко не так. В частности, диетическая кола повышает риск возникновения инсульта и может провоцировать целый ряд проблем со здоровьем.
Если употреблять стакан диетического напитка ежедневно, то риск возникновения инсульта увеличивается в три раза.
А еще напитки с заменителем сахара повышают риск образования нейродегенеративных заболеваний (группа разнородных заболеваний нервной системы).
Пищевая добавка аспартам может вступать в человеческом организме в токсичные соединения. Из-за этого газировка и является очень опасной для здоровья.
Теги: Донбасс, здоровье, инсульт, напитки
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- Боевики атаковали позиции ВСУ на Луганщине: у сил ООС большие потери15:42
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- "Пуля снайпера оборвала жизнь бойца ВСУ родом из Крыма", - Сеть оплакивает гибель Георгия Ольховского на Донбассе15:00
- "Дончане, скоро мы будем вместе. Донбасс - это Украина", - жители Донецка получили патриотичные агитки14:32
- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
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- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
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